«Очень обидно!» — Роднина прокомментировала гибель фигуристки Александровской

|
Светлана Шевченко
293

Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров выпала из окна.

«Очень обидно!» — Роднина прокомментировала гибель фигуристки Александровской

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в 70-х и 80-х Ирина Роднина прокомментировала гибель молодой фигуристки Екатерины Александровской. О смерти спортсменки стало известно утром 18 июля. Тело девушки обнаружили оперативники прямо под окнами ее квартиры в Москве. Дома у скончавшейся была найдена предсмертная записка.

Роднина выразила соболезнования в связи со случившимся. Депутат Госдумы не стала рассуждать о возможных причинах смерти Александровской и отметила, что ответ на этот вопрос лучше знают родители юной спортсменки.

«Наверное, это не произошло само собой. Наверное, какие-то были причины. Не знаю…Очень обидно! Здесь должны быть рядом близкие, потому что спорт — это не вся жизнь, это только часть жизни», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24.

Близкие подруги спортсменки, ее бывший тренер Андрей Хекало и экс-хореограф Андрей Пашин в один голос твердят, что причины смерти Екатерины могли быть самые разнообразные. Так, кто-то предполагает, что «спусковым крючком» явилась затяжная депрессия из-за ухода из большого спорта, другие же настаивают, что виной всему тяжелые психические заболевания. Как выяснилось, у девушки их было несколько.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировал на смерть фигуристки Екатерины Александровской ее бывший партнер Харли Уиндзор.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
71.71
0.48 81.68
0.45
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля

Последние новости

1:20
Годовая девочка умерла под колесами автомобиля во время семейного праздника
1:05
Сысоев день: Для чего 19 июля нужно рано вставать и ходить босиком
0:55
Неизвестный открыл стрельбу на востоке Москвы
0:37
«Очень обидно!» — Роднина прокомментировала гибель фигуристки Александровской
0:17
Пригожин поспорил с Распутиной об уровне таланта российских артистов
0:05
Видео: Водитель Renault Logan протаранил такси и попытался скрыться в Петербурге

Сейчас читают

Могла стать легендой: тренер Мозер о работе с погибшей фигуристкой Александровской
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок