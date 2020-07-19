Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в 70-х и 80-х Ирина Роднина прокомментировала гибель молодой фигуристки Екатерины Александровской. О смерти спортсменки стало известно утром 18 июля. Тело девушки обнаружили оперативники прямо под окнами ее квартиры в Москве. Дома у скончавшейся была найдена предсмертная записка.

Роднина выразила соболезнования в связи со случившимся. Депутат Госдумы не стала рассуждать о возможных причинах смерти Александровской и отметила, что ответ на этот вопрос лучше знают родители юной спортсменки.

«Наверное, это не произошло само собой. Наверное, какие-то были причины. Не знаю…Очень обидно! Здесь должны быть рядом близкие, потому что спорт — это не вся жизнь, это только часть жизни», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24.

Близкие подруги спортсменки, ее бывший тренер Андрей Хекало и экс-хореограф Андрей Пашин в один голос твердят, что причины смерти Екатерины могли быть самые разнообразные. Так, кто-то предполагает, что «спусковым крючком» явилась затяжная депрессия из-за ухода из большого спорта, другие же настаивают, что виной всему тяжелые психические заболевания. Как выяснилось, у девушки их было несколько.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировал на смерть фигуристки Екатерины Александровской ее бывший партнер Харли Уиндзор.