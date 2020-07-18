«Она не заслуживала такой смерти» — экс-партнер погибшей фигуристки Александровской

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Светлана Шевченко
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Харли Уиндзор написал также на своей странице в Instagram, что он опустошен.

Фото, видео: Instagram @h_d22

Известный фигурист Харли Уиндзор, который выступал в паре вместе с чемпионкой мира Екатериной Алексндровской прокомментировал 5-tv.ru сообщение о ее гибели.

«Она не заслуживала такой смерти. Она была очень страстной и сильной фигуристкой», — заявил он.

Instagram @h_d22

Также на своей странице в Instagram спортсмен написал, что весть о гибели Екатерины опустошила его.

«Наши совместные достижения — то, что я никогда не забуду и что всегда будет оставаться в моем сердце…», — подчеркнул Уиндзор.

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