Известный фигурист Харли Уиндзор, который выступал в паре вместе с чемпионкой мира Екатериной Алексндровской прокомментировал 5-tv.ru сообщение о ее гибели.

«Она не заслуживала такой смерти. Она была очень страстной и сильной фигуристкой», — заявил он.

Instagram @h_d22

Также на своей странице в Instagram спортсмен написал, что весть о гибели Екатерины опустошила его.

«Наши совместные достижения — то, что я никогда не забуду и что всегда будет оставаться в моем сердце…», — подчеркнул Уиндзор.