Тренер рассказал о роковом приступе у фигуристки Александровской

Бывший тренер погибшей в Москве накануне чемпионки мира по фигурному катанию Екатерины Александровской Андрей Хекало рассказал в интервью 5-tv.ru о том, что в начале текущего года у 20-летней спортсменки случился приступ, который прервал ее карьеру.

Позднее стало известно, что это эпилепсия. После двухнедельного обследования врачи вынесли вердикт: профессиональному спорту — нет! Возможно, именно это стало так называемым спусковым крючком для будущей трагедии.

«Видите тут еще как… Человек перестал заниматься активной жизнью. У нее были ежедневные тренировки, пробежки по субботам, соревнования, сборы. Представляете, все это у нее с малых лет. Потом они с мамой вдруг решили закончить. Тут еще эта пандемия… Люди переносят это по-разному… Записка эта, конечно, меня убила», —признался Хекало.

Известие о смерти 20-летней спортсменки поступило утром 18 июля. По предварительным данным, девушка свела счеты с жизнью. В квартире Александровской, где и произошла трагедия, правоохранители обнаружили предсмертную записку.

Долгое время бывший тренер Екатерины Андрей Хекало не мог поверить в случившееся. Он высказал еще одно предположение касательно причины смерти подопечной. Как оказалось, девушка имела еще одно серьезное психическое заболевание.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прокомментировали известие о смерти фигуристки Екатерины Александровской ее близкие подруги.