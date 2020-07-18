Подруги фигуристки Александровской о ее смерти: «Были серьезные проблемы с психикой»

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Виктория Андреева
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Девушки признались, почему считают суицид правдоподобной версией.

Подруги фигуристки Александровской о ее смерти: «Были серьезные проблемы с психикой»

Фото: Instagram @h_d22

Близкие подруги покойной фигуристки Екатерины Александровской, о трагической смерти которой стало известно утром 18 июля, признались, что спортсменка имела все предпосылки к суициду.

Так, в интервью 5-tv.ru, одна из них — Вероника — сообщила, что девушка давно находилась в сильной депрессии.

«Она не могла найти себя, чувствовала себя одиноко, хотя я, как могла, ее поддерживала. Но в силу обстоятельств не могла уделять ей много времени, о чем сейчас жалею», — вспоминала девушка.

Подруга скончавшейся 20-летней фигуристки рассказала, что последняя сильно переживала из-за невозможности вернуться в большой спорт. Кроме того, пять лет назад Александровская потеряла самого близкого человека — родного отца. Тогда и появились первые намеки на глубочайшую депрессию. Девушка не могла смириться с горечью утраты и постоянно находилась в стрессе.

В свою очередь другая близкая подруга Екатерины — Анастасия — призналась, что еще несколько лет назад подозревала у спортсменки психическое расстройство.

«Я хорошо знала Катю. Мы тренировались в одной группе в Москве. Думаю, что у нее были некие проблемы с психикой. Когда узнала о ее гибели, то пришла в шок… Я до сих пор не верю… Это ужасная потеря», — подытожила собеседница 5-tv.ru.

Instagram @alexandrovskaya.k

Бывшие тренер и хореограф фигуристки также уверяют, что причины ее гибели могли быть куда более серьезные, чем банальный «несчастный случай».

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности смерти чемпионки мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерины Александровской.

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