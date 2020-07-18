Сама разрушила свою жизнь: экс-хореограф Александровской о причинах смерти фигуристки

Внезапная кончина 20-летней фигуристки Екатерины Александровской повергла в шок не только ее родных людей, но и тех, кто вложил в становление спортсменки и ее карьеру немало усилий. Так, бывший тренер девушки Андрей Хекало и экс-хореограф Андрей Пашин, до сих пор пребывающие в ступоре от случившегося, рассматривают сразу несколько версий произошедшего.

Как известно, предварительной причиной гибели спортсменки назван суицид. По версии правоохранителей, под гнетом некоторых обстоятельств девушка решила свести счеты с жизнью. В беседе с 5-tv.ru, Пашин заявил, что склонен верить в данную версию, поскольку лично наблюдал, как девушка своими руками разрушала собственную жизнь.

В частности, погнавшись за большими деньгами, отказалась от услуг российских тренеров, с которыми и достигла больших высот. На новом месте — в Канаде — фактически забросила тренировки, последние полгода игнорировала все масштабные соревнования. Затем, вернувшись в Россию, поняла, что не может хоть сколько-нибудь приблизиться к первоначальным результатам и отказалась от большого спорта. В результате — ни образования, ни тренировок. Привычная жизнь пошла под откос.

«Я думаю, что это суицид, наверное, не несчастный случай. Написано, что она была в состоянии алкогольно опьянения, я вот в эту версию больше верю. [Совершила суицид] может быть на почве того, что результаты сильно упали. Они последние два года вообще не выступали. Все время что-то являлось причиной. Я думаю, что это депрессия вот такая. [У нее] было все, и вдруг все закончилось. Да тут еще эта пандемия… Образования нет, ничего нет…» — заявил экс-хореограф Екатерины Александровской.

Instagram @alexandrovskaya.k

Экс-тренер трагически погибшей спортсменки Андрей Хекало высказал иное предположение. В интервью 5-tv.ru он заявил, что причиной гибели именитой фигуристки могло стать серьезное психическое заболевание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в квартире погибшей фигуристки Екатерины Александровской правоохранители нашли предсмертную записку.