«Будем по тебе скучать, малышка»: фигуристка Медведева в шоке от гибели Александровской

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, фигуристка-одиночница Евгения Медведева отреагировала на известие о трагической гибели коллеги — чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской.

Спортсменка выложила в Insta-сторис фото покойной с бывшим партнером Харли Уиндзором после соревнований и мысленно к ней обратилась.

«Мы будем скучать по тебе, малышка! Соболезнования семье», — подписала пост Медведева.

Instagram @jmedvedevaj

Как известно, ужасная трагедия с 20-летней фигуристкой Екатериной Александровской произошла в ночь с 17 на 18 июля: тело девушки нашли прямо под окнами ее квартиры в Москве, на улице 1905 года. Согласно оперативным данным, следствие рассматривает несколько версий случившегося. Не исключается, что фигуристка могла свести счеты с жизнью, поскольку в доме погибшей нашли неоднозначную предсмертную записку.

В то же время близкие подруги спортсменки, ее бывший тренер Андрей Хекало и экс-хореограф Андрей Пашин в один голос твердят, что причины смерти Екатерины могли быть самые разнообразные. Так, кто-то предполагает, что «спусковым крючком» явилась затяжная депрессия из-за ухода из большого спорта, другие же настаивают, что виной всему тяжелые психические заболевания. Как выяснилось, у девушки их было несколько.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировал на смерть фигуристки Екатерины Александровской ее бывший партнер Харли Уиндзор.