«Будем по тебе скучать, малышка»: фигуристка Медведева в шоке от гибели Александровской

|
Виктория Андреева
36

Прославленная спортсменка мысленно обратилась к покойной коллеге в личном Instagram.

«Будем по тебе скучать, малышка»: фигуристка Медведева в шоке от гибели Александровской

Фото: Instagram @alexandrovskaya.k

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, фигуристка-одиночница Евгения Медведева отреагировала на известие о трагической гибели коллеги — чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской.

Спортсменка выложила в Insta-сторис фото покойной с бывшим партнером Харли Уиндзором после соревнований и мысленно к ней обратилась.

«Мы будем скучать по тебе, малышка! Соболезнования семье», — подписала пост Медведева.

Instagram @jmedvedevaj

Как известно, ужасная трагедия с 20-летней фигуристкой Екатериной Александровской произошла в ночь с 17 на 18 июля: тело девушки нашли прямо под окнами ее квартиры в Москве, на улице 1905 года. Согласно оперативным данным, следствие рассматривает несколько версий случившегося. Не исключается, что фигуристка могла свести счеты с жизнью, поскольку в доме погибшей нашли неоднозначную предсмертную записку.

В то же время близкие подруги спортсменки, ее бывший тренер Андрей Хекало и экс-хореограф Андрей Пашин в один голос твердят, что причины смерти Екатерины могли быть самые разнообразные. Так, кто-то предполагает, что «спусковым крючком» явилась затяжная депрессия из-за ухода из большого спорта, другие же настаивают, что виной всему тяжелые психические заболевания. Как выяснилось, у девушки их было несколько.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировал на смерть фигуристки Екатерины Александровской ее бывший партнер Харли Уиндзор.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
71.71
0.48 81.68
0.45
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля

Последние новости

19:26
Годовалый малыш выпал из окна в Ленинградской области
19:16
«Будем по тебе скучать, малышка»: фигуристка Медведева в шоке от гибели Александровской
19:09
Состоится ли в Москве празднование Дня города? Отвечает Собянин
19:02
Завидный жених: Харламов стал мишенью для светских львиц после разрыва с Асмус
18:58
В Минздраве оценил систему здравоохранения в Петербурге
18:49
Агата Муцениеце удивила фанатов появлением с Михаилом Пореченковым

Сейчас читают

Подруги фигуристки Александровской о ее смерти: «Были серьезные проблемы с психикой»
Максим Траньков прокомментировал гибель фигуристки Александровской
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок