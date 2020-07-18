Экс-тренер фигуристки Александровской: «Ей врачи запретили тренироваться»

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 147

По словам Андрея Хекало, обследование было проведено в январе 2020 года.

Фото, видео: Instagram @h_d22, 5-tv.ru

Бывший тренер погибшей фигуристки Екатерины Александровской Андрей Хекало рассказал в интервью 5-tv.ru, что спортсменка не тренировалась с января-февраля 2020 года.

«По состоянию здоровья, у нее случился приступ. Врачи ей посоветовали больше не заниматься во избежание последствий. Она прошла обследование и было ей выдано заключение — не рекомендуется», — сказал Хекало.

Он добавил, что Екатерина строила планы и планировала поступать учиться в университет. Однако связь у них после этого оборвалась и он видел ее активность только по лайкам его постов в Instagram.

Андрей Хекало надеялся, что через некоторое время он сможет вернуться к работе с ней, что спортсменка восстановится.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, тело 20-летней чемпионки мира по фигурному катанию было найдено под окнами дома в центре Москвы. В квартире оперативники нашли возможную предсмертную записку. Известно, что девушка страдала от затяжной депрессии. Ее мама даже водила на прием к психологу.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
71.71
0.48 81.68
0.45
Недоброе утро. Рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье

Последние новости

14:44
Фото: военные на Mercedes влетели в автобус в Подмосковье
14:39
Беременная Липницкая случайно засветила округлившийся живот, показав диплом
14:27
Названы сроки второй волны коронавируса в России
14:14
Экс-тренер фигуристки Александровской: «Ей врачи запретили тренироваться»
13:59
«Она не заслуживала такой смерти» — экс-партнер погибшей фигуристки Александровской
13:59
Шокирующие кадры: мужчина сорвался вниз из окна горящей квартиры в Петербурге

Сейчас читают

В квартире погибшей фигуристки Александровской нашли записку
«Постарел лет на двести»: Лысого Стаса Пьеху сравнили с Розенбаумом
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок