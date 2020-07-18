Экс-тренер фигуристки Александровской: «Ей врачи запретили тренироваться»
По словам Андрея Хекало, обследование было проведено в январе 2020 года.
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Фото, видео: Instagram @h_d22, 5-tv.ru
Бывший тренер погибшей фигуристки Екатерины Александровской Андрей Хекало рассказал в интервью 5-tv.ru, что спортсменка не тренировалась с января-февраля 2020 года.
«По состоянию здоровья, у нее случился приступ. Врачи ей посоветовали больше не заниматься во избежание последствий. Она прошла обследование и было ей выдано заключение — не рекомендуется», — сказал Хекало.
Он добавил, что Екатерина строила планы и планировала поступать учиться в университет. Однако связь у них после этого оборвалась и он видел ее активность только по лайкам его постов в Instagram.
Андрей Хекало надеялся, что через некоторое время он сможет вернуться к работе с ней, что спортсменка восстановится.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, тело 20-летней чемпионки мира по фигурному катанию было найдено под окнами дома в центре Москвы. В квартире оперативники нашли возможную предсмертную записку. Известно, что девушка страдала от затяжной депрессии. Ее мама даже водила на прием к психологу.
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