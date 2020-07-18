Экс-тренер фигуристки Александровской: «Ей врачи запретили тренироваться»

Бывший тренер погибшей фигуристки Екатерины Александровской Андрей Хекало рассказал в интервью 5-tv.ru, что спортсменка не тренировалась с января-февраля 2020 года.

«По состоянию здоровья, у нее случился приступ. Врачи ей посоветовали больше не заниматься во избежание последствий. Она прошла обследование и было ей выдано заключение — не рекомендуется», — сказал Хекало.

Он добавил, что Екатерина строила планы и планировала поступать учиться в университет. Однако связь у них после этого оборвалась и он видел ее активность только по лайкам его постов в Instagram.

Андрей Хекало надеялся, что через некоторое время он сможет вернуться к работе с ней, что спортсменка восстановится.

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