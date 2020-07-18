Экс-тренер Александровской рассказал о тяжелой болезни фигуристки

Тяжелое заболевание стало главной причиной, по которой фигуристке Екатерины Александровской рекомендовали оставить большой спорт. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал ее бывший тренер Андрей Хекало.

По словам собеседника издания, покойная фигуристка имела все предпосылки, чтобы стать звездой отечественного спорта, однако сделать это помешала прогрессирующая болезнь. Так, в начале 2020 года у Екатерины случился эпилептический припадок. По результатам обширного обследования медики запретили Александровской выходить на лед, поскольку любая тренировка или соревнования могли закончиться плачевно.

«Были очень серьезные соревнования для Кати с Харли (Партнер Александровской — Прим. ред.), на которых надо было хорошо выступить. Катя не пришла на тренировку, у нее был эпилептический приступ. Мама испугалась, хорошо, что она была дома. Катя пролежала две недели на обследовании. Врач мне сказал, что это эпилепсия и навряд ли Кате нужно профессионально заниматься спортом. Это (приступ) может произойти в любой момент», — признался Хекало.

Он отметил, что вначале не осознавал всю серьезность проблемы. Ведь лично знал несколько спортсменов, которые продолжают деятельность несмотря на множественные травмы и «прочие болячки». Однако врачи настояли на отмене тренировок.

«Меня переубедили, что Кате надо заканчивать и заняться другой жизнью. Учиться. Катя была очень умной девочкой. Я не сомневался, что она поступит в любой вуз. Если бы захотела, она бы смогла, у нее все в порядке с головой в этом плане», — подытожил бывший тренер фигуристки.

Страшное известие о кончине 20-летней спортсменки поступило утром 18 июля. По предварительным данным, девушка свела счеты с жизнью. В квартире Александровской, где и произошла трагедия, правоохранители обнаружили предсмертную записку.

Долгое время бывший тренер Екатерины Андрей Хекало не мог поверить в случившееся. При этом ранее, в беседе с 5-tv.ru, он высказал еще одно предположение касательно причины смерти подопечной. Как оказалось, девушка имела еще одно серьезное психическое заболевание.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прокомментировали известие о смерти фигуристки Екатерины Александровской ее близкие подруги.