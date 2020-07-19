Тренер Александровской почтил ее память архивными записями

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Алина Потёмкина
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Екатерины Александровской не стало 18 июля. Ей было всего 20 лет.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Instagram @khekaloandrei

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Тренер трагически погибшей фигуристки Екатерины Александровской Андрей Хекало почтил память своей подопечной серией архивных записей в Instagram. Он разместил несколько роликов с тренировками девушки, которые проходили примерно за год до ее смерти. Также он показал, как они проводили время с партнером по льду спортсменки, австралийским фигуристом Харли Уиндзором.

 
 
 
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Публикация от Хекало Андрей (@khekaloandrei)

С австралийцем Екатерина выступала с 2016 года. Вместе они добились многого: взяли титул чемпионов мира в статусе юниоров, затем дебютировали уже во взрослом соревновании. Пара стала чемпионами Австралии, а позже выступала на Олимпийских играх. В этом первенстве в 2018 году их постигла неудача — они заняли только 16 место.

Instagram @khekaloandrei

Харли Уиндзор был шокирован гибелью партнерши. Ведь они так много проводили вместе времени, что стали друг другу почти родными. Тренер пары показал даже момент знакомства Екатерины с родителями австралийца.

Instagram @khekaloandrei

Екатерина Александровская ушла из жизни в ночь на 18 июля 2020 года. Спортсменке было всего 20 лет. Одной из версий ее кончины рассматривается суицид — в квартире девушки была найдена предсмертная записка с единственным словом — «Люблю».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие причины могли подвести фигуристку к такому исходу. По словам тренера девушки, она страдала тяжелым заболеванием, из-за которого врачи запретили ей заниматься большим спортом.

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