Тренер Александровской почтил ее память архивными записями
Екатерины Александровской не стало 18 июля. Ей было всего 20 лет.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Instagram @khekaloandrei
Тренер трагически погибшей фигуристки Екатерины Александровской Андрей Хекало почтил память своей подопечной серией архивных записей в Instagram. Он разместил несколько роликов с тренировками девушки, которые проходили примерно за год до ее смерти. Также он показал, как они проводили время с партнером по льду спортсменки, австралийским фигуристом Харли Уиндзором.
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С австралийцем Екатерина выступала с 2016 года. Вместе они добились многого: взяли титул чемпионов мира в статусе юниоров, затем дебютировали уже во взрослом соревновании. Пара стала чемпионами Австралии, а позже выступала на Олимпийских играх. В этом первенстве в 2018 году их постигла неудача — они заняли только 16 место.
Харли Уиндзор был шокирован гибелью партнерши. Ведь они так много проводили вместе времени, что стали друг другу почти родными. Тренер пары показал даже момент знакомства Екатерины с родителями австралийца.
Екатерина Александровская ушла из жизни в ночь на 18 июля 2020 года. Спортсменке было всего 20 лет. Одной из версий ее кончины рассматривается суицид — в квартире девушки была найдена предсмертная записка с единственным словом — «Люблю».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие причины могли подвести фигуристку к такому исходу. По словам тренера девушки, она страдала тяжелым заболеванием, из-за которого врачи запретили ей заниматься большим спортом.
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