«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской

Бывший тренер трагически погибшей фигуристки Екатерины Александровской Андрей Хекало назвал возможную причину кончины спортсменки. Комментируя ситуацию, собеседник 5-tv.ru заявил, что тому могло послужить некое психическое расстройство.

О смерти именитой фигуристки, 20-летней чемпионки мира среди юниоров стало известно сегодня. По официальным данным, девушка скончалась в ночь с 17 на 18 июля. Среди одной из вероятных причин гибели спортсменки назван суицид. В квартире, где проживала Александровская правоохранители нашли предсмертную записку с надписью «Люблю».

Андрей Хекало отметил, что подобная версия сразу вызвала у него сомнения. Как минимум, потому что подопечная не раз ему признавалась, что страдала лунатизмом (Расстройство парасомнического спектра, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь при этом в состоянии сна — Прим.ред.). Бывший тренер фигуристки связал внезапную кончину Александровской именно с этим заболеванием. Таким образом, находясь во сне, Екатерина могла и не понять, что идет на верную смерть.

«Когда я увидел это, я сразу подумал, что надо звонить матери. Взяла телефон подруга. Она мне сказала, что вроде как несчастный случай. Вы знаете, здесь двояко. Если вот эта записка, то да, как будто покончила с собой. А то, что она лунатизмом иногда [страдала]… У нее было такое, что куда-то выходила, именно ночью. Я вначале подумал, что в связи с этим…» — заявил Хекало.

В заключение собеседник 5-tv.ru отметил, что, безусловно, это лишь его догадки. Ведь по факту, даже сотрудникам полиции пока не удалось восстановить полную картину произошедшего. В частности, среди рабочих версий рассматриваются не только трагическая случайность, но и затяжная депрессия на фоне окончания спортивной карьеры, несчастной любви или длительной самоизоляции и прочее.

«Видите тут еще как… Человек перестал заниматься активной жизнью. У нее были ежедневные тренировки, пробежки по субботам, соревнования, сборы. Представляете, все это у нее с малых лет. Потом они с мамой вдруг решили закончить. Тут еще эта пандемия… Люди переносят это по-разному… Записка эта, конечно, меня убила… Я посчитал, что это в связи с лунатизмом», — подытожил Хекало.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности трагической смерти юной чемпионки по фигурному катанию Екатерины Александровской.