«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 22 072

Спортсменка скончалась в ночь с 17 на 18 июля.

Фото, видео: Instagram @alexandrovskaya.k, 5-tv.ru

Бывший тренер трагически погибшей фигуристки Екатерины Александровской Андрей Хекало назвал возможную причину кончины спортсменки. Комментируя ситуацию, собеседник 5-tv.ru заявил, что тому могло послужить некое психическое расстройство.

О смерти именитой фигуристки, 20-летней чемпионки мира среди юниоров стало известно сегодня. По официальным данным, девушка скончалась в ночь с 17 на 18 июля. Среди одной из вероятных причин гибели спортсменки назван суицид. В квартире, где проживала Александровская правоохранители нашли предсмертную записку с надписью «Люблю».

Андрей Хекало отметил, что подобная версия сразу вызвала у него сомнения. Как минимум, потому что подопечная не раз ему признавалась, что страдала лунатизмом (Расстройство парасомнического спектра, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь при этом в состоянии сна — Прим.ред.). Бывший тренер фигуристки связал внезапную кончину Александровской именно с этим заболеванием. Таким образом, находясь во сне, Екатерина могла и не понять, что идет на верную смерть.

«Когда я увидел это, я сразу подумал, что надо звонить матери. Взяла телефон подруга. Она мне сказала, что вроде как несчастный случай. Вы знаете, здесь двояко. Если вот эта записка, то да, как будто покончила с собой. А то, что она лунатизмом иногда [страдала]… У нее было такое, что куда-то выходила, именно ночью. Я вначале подумал, что в связи с этим…» — заявил Хекало.

В заключение собеседник 5-tv.ru отметил, что, безусловно, это лишь его догадки. Ведь по факту, даже сотрудникам полиции пока не удалось восстановить полную картину произошедшего. В частности, среди рабочих версий рассматриваются не только трагическая случайность, но и затяжная депрессия на фоне окончания спортивной карьеры, несчастной любви или длительной самоизоляции и прочее.

«Видите тут еще как… Человек перестал заниматься активной жизнью. У нее были ежедневные тренировки, пробежки по субботам, соревнования, сборы. Представляете, все это у нее с малых лет. Потом они с мамой вдруг решили закончить. Тут еще эта пандемия… Люди переносят это по-разному… Записка эта, конечно, меня убила… Я посчитал, что это в связи с лунатизмом», — подытожил Хекало.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности трагической смерти юной чемпионки по фигурному катанию Екатерины Александровской.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
71.71
0.48 81.68
0.45
Недоброе утро. Рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье

Последние новости

16:21
Сама разрушила свою жизнь: экс-хореограф Александровской о причинах смерти фигуристки
16:10
Украинская телеведущая объяснила, из-за чего потеряла зуб в прямом эфире
16:05
«Передайте это генералу» — российские военные заблокировали американцев в Сирии
15:59
Посольство РФ в Нигерии проверяет данные о захвате танкера с россиянами
15:47
«Я долго ждал этого дня»: адвокат Карауловой женился на своей подзащитной
15:35
Собчак впервые показала изменения носа после перелома и операции

Сейчас читают

«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Экс-тренер фигуристки Александровской: «Ей врачи запретили тренироваться»
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок