«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
Новое фото объяснило загадочное поведение телеведущего.
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Фото, видео: Instagram @b.korchevnikov
Телеведущий Борис Корчевников поделился трогательным снимком на своей странице в Instagram. На фото он стоит с новорожденным на руках, а рядом — счастливые родители малыша.
«Каждый роддом — чуть-чуть Вифлеем. День чуда. Поздравляю дорогих Мишу и Марину!» — написал Борис.
Недавно поклонники Бориса Корчевникова заподозрили, что в его жизни сбылась давняя мечта, и он стал отцом. Поводом послужила выложенная им фотография у стен роддома с табличкой на стене «Выписная».
Позже он поделился фотографией со своим крестным сыном Сережей, который присутствует и на новом снимке. Оказалось, что Борис встречал у роддома не свою возлюбленную с ребенком, а друзей, у которых случилось пополнение в семье. Очень символично фото появилось на странице телеведущего в День семьи, любви и верности.
«Радость какая, подарок Божий!»
«Борис, поздравляю Вас с праздником! Желаю помощи Божьей!»
«Здоровья и счастья молодой семье и малышу», — написали ему в ответ в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал о тайной свадьбе и последовавшем за ней разводе Бориса Корчевникова.
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