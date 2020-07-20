«Стала такой взрослой!» — Волочкова счастлива возвращению дочери домой

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Виктория Андреева
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Балерина опубликовала в сети трогательное фото с 14-летней Ариадной.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова поделилась в Instagram прекрасной новостью: в ее дом впервые за последние несколько недель наведалась любимая дочка Ариадна. Звезда призналась, что девушка много времени провела на курорте. И вот сейчас, по прибытии, порадовала маму своим визитом.

«Моя Ариша вернулась с отдыха и приехала к нам домой. Поделилась впечатлениями, рассказала о походе в горы, показала фото и видео. Она поступила в лицей. Я радуюсь успехам доченьки. Какая она стала взрослая!!!» — сообщила Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Среди прочего Анастасия упомянула, что Ариадна, несмотря на столь юный возраст, делает большие успехи в различных сферах. К примеру, с легкостью может сочинять стихи как на русском, так и на английском языке, пишет картины при участии известных художников.

«У нее много увлечений! И вообще она очень добрый, отзывчивый, светлый и интересный человек!» — поделилась эмоциями с фолловерами балерина.

Впрочем, счастье, вероятно, продлиться недолго. Вскоре девушка покинет родной дом и вновь отправится к отцу. Несмотря на массу критики в адрес Волочковой, «бросившей» ребенка на мужчину, сама она не видит в этом проблем. Как минимум, потому что Ариадне «так комфортнее — жить поближе к центру».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова породила слухи о примирении с мамой, опубликовал нежное фото в сети.

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