Дневная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге — видео
Вдоль гранитных берегов Невы выстроился ровный строй боевых кораблей российского флота, пешие расчеты моряков прошагали по Сенатской площади.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru
В Петербурге за неделю до празднования Дня военно-морского флота России прошла первая дневная репетиция главного парада, до этого маневры отрабатывали только по ночам. И вот теперь ровный строй боевых кораблей в Неве предстал во всем своем великолепии, пешие расчеты моряков прошагали по Сенатской площади. Все так, как это будет 26 июля.
Увидеть дневной генеральный прогон пришло немало зрителей — ведь здесь вся история величия русского флота — от петровского фрегата «Полтава» до морских боевых гигантов, для которых и широкая Нева — слишком мала.
Роман Ишмухаметов поделился впечатлениями.
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