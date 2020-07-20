В Петербурге за неделю до празднования Дня военно-морского флота России прошла первая дневная репетиция главного парада, до этого маневры отрабатывали только по ночам. И вот теперь ровный строй боевых кораблей в Неве предстал во всем своем великолепии, пешие расчеты моряков прошагали по Сенатской площади. Все так, как это будет 26 июля.



Увидеть дневной генеральный прогон пришло немало зрителей — ведь здесь вся история величия русского флота — от петровского фрегата «Полтава» до морских боевых гигантов, для которых и широкая Нева — слишком мала.

Роман Ишмухаметов поделился впечатлениями.