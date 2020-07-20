ЕГЭ по биологии и иностранным языкам сегодня сдадут более 230 тысяч человек
Результаты экзаменов станут известны не позднее 2 августа.
Фото: ТАСС / Рюмин Александр
Единый государственный экзамен по биологии и письменная часть по иностранным языкам начались сегодня в 10:00 во всех регионах страны. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора, ожидается, что в испытаниях примут участие более 230 тысяч человек.
По словам представителей ведомства, заявление на участие в экзамене по биологии подало более 144 тысяч школьников, среди которых 136 тысяч — выпускники этого года. Иностранный язык менее популярен: его планируют сдавать 65 тысяч человек, среди которых 84 тысячи выпустились в этом году.
Отмечается, что для ЕГЭ по биологии подготовили более 3,5 тысяч пунктов проведения как в России, так и за рубежом, и 442 из них — в труднодоступных отдаленных местностях. Экзаменационная работа включает в себя 28 заданий, а на ее выполнение отводится 3,5 часа.
ЕГЭ по иностранным языкам, который будет проходить в понедельник, является первой, письменной, частью экзамена. Участники могут выбрать для сдачи один из пяти языков: английский, французский, немецкий, испанский или китайский. Устная же часть пройдет 22 и 23 числа, но она не является обязательной: школьники могут ограничиться лишь письменным этапом.
Для экзаменов по иностранному языку организаторы подготовили около трех тысяч пунктов проведения, а 289 из них в труднодоступных и отдаленных местностях.
Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 29 июня по 25 июля, а помимо биологии и письменных иностранных языков школьникам останется сдать лишь устный этап языкового экзамена.
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