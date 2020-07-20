ЕГЭ по биологии и иностранным языкам сегодня сдадут более 230 тысяч человек

|
Алиса Старжевская
40

Результаты экзаменов станут известны не позднее 2 августа.

ЕГЭ по биологии и иностранным языкам сегодня сдадут более 230 тысяч человек

Фото: ТАСС / Рюмин Александр

Тема:
ЕГЭ 2020

Единый государственный экзамен по биологии и письменная часть по иностранным языкам начались сегодня в 10:00 во всех регионах страны. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора, ожидается, что в испытаниях примут участие более 230 тысяч человек.

По словам представителей ведомства, заявление на участие в экзамене по биологии подало более 144 тысяч школьников, среди которых 136 тысяч — выпускники этого года. Иностранный язык менее популярен: его планируют сдавать 65 тысяч человек, среди которых 84 тысячи выпустились в этом году.

Отмечается, что для ЕГЭ по биологии подготовили более 3,5 тысяч пунктов проведения как в России, так и за рубежом, и 442 из них — в труднодоступных отдаленных местностях. Экзаменационная работа включает в себя 28 заданий, а на ее выполнение отводится 3,5 часа.

ЕГЭ по иностранным языкам, который будет проходить в понедельник, является первой, письменной, частью экзамена. Участники могут выбрать для сдачи один из пяти языков: английский, французский, немецкий, испанский или китайский. Устная же часть пройдет 22 и 23 числа, но она не является обязательной: школьники могут ограничиться лишь письменным этапом.

Для экзаменов по иностранному языку организаторы подготовили около трех тысяч пунктов проведения, а 289 из них в труднодоступных и отдаленных местностях.

Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 29 июня по 25 июля, а помимо биологии и письменных иностранных языков школьникам останется сдать лишь устный этап языкового экзамена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака, по мнению астролога, необычайно повезет на экзаменах в этом году.

Тема:
ЕГЭ 2020
17 июл
В Рособрнадзоре ответили на критику вопросов в ЕГЭ по химии
16 июл
Видео: Автобус со школьниками после ЕГЭ влетел под КАМАЗ в Астраханской области
15 июл
Халява, приди! Астрологический прогноз для выпускников на ЕГЭ-2020
15 июл
Насколько успешно сдают ЕГЭ выпускники, дистанционно заканчивавшие школу?
10 июл
ЕГЭ по математике напишут более 300 тысяч выпускников — видео
7 июл
Стартовал второй день ЕГЭ по русскому языку — видео
6 июл
Без масок и перчаток, но с шоколадкой: как прошел первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку
6 июл
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку стартовал на Дальнем Востоке
3 июл
С дезинфекторами и на безопасной дистанции: Как проходит ЕГЭ в петербургских школах
3 июл
Под Красноярском электричество и интернет отключились во время проведения ЕГЭ

Читайте также

+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
71.71
0.48 81.68
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:21
Жительницу Германии развели на 54 тысячи евро экстрасенсы из России
12:07
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам сегодня сдадут более 230 тысяч человек
11:55
Доцент ВГИКа найдена убитой в квартире на Кутузовском проспекте в Москве
11:49
Сколтех определил, откуда коронавирус попал в Россию
11:49
Самые красивые представители короны: Диана — лучше всех?
11:44
Незадолго до смертельного ДТП карельский стритрейсер Сортланд дважды нарушил ПДД

Сейчас читают

Видео: Гарик «Бульдог» Харламов пафосно объявил о разводе в центре Петербурга
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок