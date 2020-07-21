«Жалею, что папы не было на свадьбе»: дочь Евгения Осина рассказала о замужестве

Дочь Евгения Осина Агния, которая этим летом вышла замуж, впервые рассказала о своем избраннике и о том, как она чувствует себя в новом статусе.

18-летняя наследница певца заявила, что со своим супругом Владиславом до свадьбы она встречалась около года. Парень не имеет отношения к музыкальной сфере, но это не мешает им прекрасно понимать друг друга.

«Женой мне быть нравится, но в целом в наших отношениях ничего не изменилось. Мы как до свадьбы тепло друг к другу относились, так и сейчас», — сказала девушка в интервью «Собеседнику».

Агния поведала, что, несмотря на юный возраст, никто не отговаривал ее от замужества. По ее мнению, быть вместе стоит только в браке, поскольку все остальное называется обычным «сожительством».

Instagram @iammagnia

Девушка также вспомнила об отце — музыканте Евгение Осине, который умер два года назад. По ее словам, боль от пережитой утраты до сих пор не покидает ее.

«О папе я думаю часто и из-за этого много нервничаю. Очень жалею, что его не было на моей свадьбе. Много раз представляла себе знакомство папы с моим мужем и их общение», — рассказала она.

У Агнии Осиной много планов на будущее. Девушка пошла по стопам отца и активно занимается музыкой — поет и пишет песни. В то же самое время, по ее словам, на первом месте для нее была и остается семья.

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