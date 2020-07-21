Первые кадры с места захвата автобуса на Украине

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Светлана Шевченко
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Очевидцы сообщают о стрельбе.

Фото, видео: lutsk.rayon.in.ua

Тема:
Украинский кризис

Театральная площадь в центре украинского города Луцк оцеплена правоохранительными органами. Неизвестный мужчина захватил автобус. Сообщается, что у него там взрывчатка. Также он заявляет, что в городе есть еще один такой же автобус с предположительно взрывчаткой внутри.

Окна у транспортного средства завешаны черной тряпкой. Очевидцы сообщают, что слышали выстрелы.

Тема:
Украинский кризис
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