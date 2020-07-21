В захваченном на Украине автобусе может быть до 20 заложников

|
Светлана Шевченко
Срочная новость 158

Также сообщается, что он может быть заминирован.

Фото, видео: volyn.com.ua

Тема:
Украинский кризис

Украинская полиция сообщает, что в захваченно в Луцке автобусе может быть до 20 заложников. У злоумышленника есть оружие и взрывчатка. Передает РИА Новости.

Театральная площадь, где в центре стоит автобус, оцеплена спецназом. По непроверенной информации, мужчина заявляет, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Тема:
Украинский кризис
21 июл
Видео: стрельба слышна возле автобуса с заложниками на Украине
21 июл
Первые кадры с места захвата автобуса на Украине
21 июл
Неизвестный захватил автобус на западе Украины
18 июл
Депутат Верховной рады назвал способ спасти Украину
13 июл
Евгений Примаков рассказал о целях гуманитарной внешней политики России
13 июл
Евгений Примаков назвал главную задачу России на Украине и в Сирии
7 июл
Военный эксперт оценил опасность украинской ракеты «Нептун»
6 июл
Назван возможный ответ России на удар Украины по Крыму
6 июл
«Взял палку и кричит»: политолог о подготовке Украины к войне в Черном море
6 июл
Глава ВМС Украины заявил о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией

Читайте также

+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
71.96
0.25 82.39
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:18
Видео: стрельба слышна возле автобуса с заложниками на Украине
11:14
А судьи кто? Крестный отец Ефремова объяснил, почему актер не виновен в пьяном ДТП
11:00
Мечтающий о кресле президента США Джо Байден пригрозил России расправой
10:52
В Москве задержан «бутовский маньяк» напавший на девятерых женщин
10:44
В захваченном на Украине автобусе может быть до 20 заложников
10:42
Первые кадры с места захвата автобуса на Украине

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Как понять еще на первом свидании, каков мужчина в постели?
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок