В захваченном на Украине автобусе может быть до 20 заложников

Украинская полиция сообщает, что в захваченно в Луцке автобусе может быть до 20 заложников. У злоумышленника есть оружие и взрывчатка. Передает РИА Новости.

Театральная площадь, где в центре стоит автобус, оцеплена спецназом. По непроверенной информации, мужчина заявляет, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками.

Обстоятельства произошедшего выясняются.