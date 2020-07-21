Нелепые требования и постоянная стрельба: хроника захвата автобуса в украинском Луцке

В украинском Луцке в эти минуты проходит спецоперация. Неизвестный захватил автобус и взял в заложники людей. Предварительно, речь идет о 20 заложниках, среди которых могут быть и дети.

По словам злоумышленника у него с собой взрывчатка и оружие. Иногда слышны звуки выстрелов. Силовики оцепили площадь.

За развитием событий следит наш корреспондент Кристина Федорова.

К центральной площади украинского Луцка съезжается тяжелая техника. Военные растягивают кольцо оцепления — работает спецназ СБУ. Уже седьмой час посреди города стоит автобус с террористом и заложниками внутри. На окнах видны следы выстрелов, а шторы наглухо закрыты. Что происходит в салоне — неизвестно, но преступник уже заявил о намерении произвести взрыв.

«Вот здесь вы видите, все огорожено. Вижу уже три или четыре полицейских машины! Когда я подъехал сюда, услышал, как тут стреляют», — рассказывает очевидец.

По предварительным данным, в салоне может находиться от десяти до 20 человек. Сам террорист на диалог с правоохранителями не выходит.

«Нам говорят — это рейсовый автобус. В нем люди. Но пока толком ничего не ясно».

Свои заявления и требования мужчина выдвигает исключительно через социальные сети. Выступает там под ником Максим «Плохой». На самом деле он Максим Степанович Кривош, уроженец оренбуржья. Ему 34 и с самого детства он живет на Украине — прописан в городе Дубно Ровненской области. Уже в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, но тогда, благодаря связям отца, дело закрыли. Но судимость Кривош все же получил — в 19-ть — за создание вооруженной банды и разбой. Затем — мошенничество, вымогательство: за решеткой Кривош провел в общей сложности десять лет. Более того, больше года он был на принудительном лечении в психиатрической клинике.

«При нем есть оружие, взрывчатка. Сейчас мониторится Twitter, никаких требований на его аккаунте нет, только общие фразы. Сейчас еще изучаем, стараемся вести переговоры, звоним», — говорит начальник ГУНП в Волынской области Юрий Крошко.

Автобус, который захватил Кривош, двигался по маршруту из Красниловки в Берестечко — в Луцке была остановка, где, по версии правоохранителей, и сел внутрь террорист. По некоторым данным, при нем автомат Калашникова и сразу несколько самодельных взрывных устройств. В районе оцепления постоянно слышны выстрелы.

Сам Кривош передал, что этот автобус — не единственный. Есть еще. Но пока о новом захвате заложников правоохранителям не известно. Зато сразу несколько сообщений в экстренные службы поступило из центра Киева — сначала там оцепили метро «Минская», где силовики уничтожили сразу два самодельных взрывных устройства. А затем — эвакуировали огромный торговый центр — там полицейские и взрывотехники работали почти час и взрывчатку не нашли.

Все эти новости поступают из соседней страны на фоне обсуждения там громкого законопроекта о легализации ношения оружия. Как раз им-то и перенасыщен сейчас черный рынок Украины. С принятием законопроекта нелегальное оружие станет легальным и может оказаться в руках таких же террористов, как Максим Кривош.

«Дальше подобные истории будут забирать жизни украинских граждан. Сегодня разгул нацизма в нашей стране, сегодня разгул террористических групп, сегодня в офисы людей забрасываются гранаты, сегодня в стране происходит хаос», — уверен депутат Верховной рады Илья Кива.

К этой минуте с Кривошем силовики пытаются вести переговоры.