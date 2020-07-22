Катер с мощами адмирала Ушакова принял участие в символическом смотре боевых кораблей в Финском заливе

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Ковчег с останками флотоводца доставили спецрейсом из Мордовии.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ

Корабли, которые примут участие в главном военно-морском параде в Петербурге, получили благословение одного из небесных покровителей российского флота.

Мощи адмирала Федора Ушакова, который во время ратной карьеры не знал поражений, а после смерти был канонизирован, доставили из монастыря в Петербург для морского крестного хода.

Подробности в видеосюжете Романа Ишмухаметова.

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