Катер с мощами адмирала Ушакова принял участие в символическом смотре боевых кораблей в Финском заливе
Ковчег с останками флотоводца доставили спецрейсом из Мордовии.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru
Корабли, которые примут участие в главном военно-морском параде в Петербурге, получили благословение одного из небесных покровителей российского флота.
Мощи адмирала Федора Ушакова, который во время ратной карьеры не знал поражений, а после смерти был канонизирован, доставили из монастыря в Петербург для морского крестного хода.
Подробности в видеосюжете Романа Ишмухаметова.
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