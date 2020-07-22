Катер с мощами адмирала Ушакова принял участие в символическом смотре боевых кораблей в Финском заливе

Корабли, которые примут участие в главном военно-морском параде в Петербурге, получили благословение одного из небесных покровителей российского флота.

Мощи адмирала Федора Ушакова, который во время ратной карьеры не знал поражений, а после смерти был канонизирован, доставили из монастыря в Петербург для морского крестного хода.

Подробности в видеосюжете Романа Ишмухаметова.