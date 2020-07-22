Луцкий террорист может избежать пожизненного заключения

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В результате захвата 13 пассажиров автобуса никто не пострадал.

Фото, видео: ТАСС / NIKOLAY MARTYNYUK; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Национальная полиция Украины усилила охрану общественного порядка в девяти западных и центральных регионах страны, а также в Киеве. Это реакция на захват заложников в автобусе в городе Луцке, столице Волыни. 44-летний дважды судимый Максим Кривош удерживал людей больше 10 часов, выдвигал нелепые требования и стрелял из салона из автомата.

В МВД Украины его назвали неуравновешенным, после задержания отправили на психиатрическую экспертизу.

Этого момента ждали весь день — террорист выходит из автобуса, к нему подбегают спецназовцы и кладут на землю лицом вниз. Заложники — один за другим — спускаются по ступенькам на землю.

За час до этого из автобуса выпускают беременную и пожилую женщин, с ними ребенка, они выходят в сопровождении замглавы нацполиции. Требования странные — защита животных и фильм о животных.

Вся последняя информация о ЧП у Светланы Бобруенко.

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