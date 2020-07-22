Алексей Пушков обвинил США в приближении «Судного дня»
Сенатор в жесткой форме отреагировал на призыв Вашингтона отказаться от разработок крылатых ракет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthew Daniels; Twitter @Alexey_Pushkov
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter обвинил США в приближении «Судного дня». Сенатор жестко отреагировал на призыв Вашингтона отказаться от разработок крылатых ракет.
Алексей Пушков порекомендовал Соединенным Штатам задуматься о новых методах контроля над ядерным вооружением.
«США надо бы не указывать России, над чем работать или нет, а думать над новыми механизмами контроля над ядерными вооружениями. Вместо этого они вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение „Судного дня“», — цитирует сенатора URA.RU.
В ответ на слова спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что ракеты несут потенциальную опасность из-за радиоактивного шлейфа, Алексей Пушков напомнил о новейших разработках Вашингтона.
«В США призвали Россию прекратить работу над ракетами с ядерным двигателем, назвав их „летающим Чернобылем“. А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР „Минитмен“, это что — гуманное оружие или „ангелы с небес“? К сведению Биллингсли: это и есть оружие „Судного дня“», — заключил Алексей Пушков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия будет продвигать идею о недопустимости ядерной войны на саммите «пятерки» Совбеза ООН.
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