Алексей Пушков обвинил США в приближении «Судного дня»

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Василий Заика
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Сенатор в жесткой форме отреагировал на призыв Вашингтона отказаться от разработок крылатых ракет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthew Daniels; Twitter @Alexey_Pushkov

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter обвинил США в приближении «Судного дня». Сенатор жестко отреагировал на призыв Вашингтона отказаться от разработок крылатых ракет.

Алексей Пушков порекомендовал Соединенным Штатам задуматься о новых методах контроля над ядерным вооружением.

«США надо бы не указывать России, над чем работать или нет, а думать над новыми механизмами контроля над ядерными вооружениями. Вместо этого они вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение „Судного дня“», — цитирует сенатора URA.RU.

Twitter @Alexey_Pushkov

В ответ на слова спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что ракеты несут потенциальную опасность из-за радиоактивного шлейфа, Алексей Пушков напомнил о новейших разработках Вашингтона.

«В США призвали Россию прекратить работу над ракетами с ядерным двигателем, назвав их „летающим Чернобылем“. А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР „Минитмен“, это что — гуманное оружие или „ангелы с небес“? К сведению Биллингсли: это и есть оружие „Судного дня“», — заключил Алексей Пушков.

Twitter @Alexey_Pushkov

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия будет продвигать идею о недопустимости ядерной войны на саммите «пятерки» Совбеза ООН.

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