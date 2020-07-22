Илон Маск отреагировал на теракт в украинском Луцке
Американский инженер прокомментировал посвященную инциденту публикацию The New York Times.
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Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS; Twitter @elonmusksu
Американский изобретатель, глава компания Space X и Tesla Илон Маск отреагировал на теракт в украинском городе Луцк, где дважды судимый 44-летний Максим «Плохой» Кривош взял в заложники пассажиров пригородного автобуса.
Инженер оставил комментарий под постом The New York Times в Twitter, который был посвящен происходящим на Украине событиям.
«Человек с огнестрельным оружием и взрывчаткой взял 13 заложников и потребовал, чтобы президент Украины посоветовал документальный фильм, рассказчиком в котором выступает Хоакин Феникс о жестоком обращении с животными. Президент выполнил требование, и заложники были освобождены», — описало ситуацию издание.
«Просто еще один день в 2020 году», — прокомментировал Илон Маск.
По всей видимости, глава Space X и Tesla лишний раз подчеркнул, что текущий год поистине богат разного рода резонансными событиями. Большинство пользователей Twitter согласились с изобретателем и сравнили происходящее в мире с сюжетной линией сериала «Черное зеркало» об антиутопии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «луцкий террорист» может избежать пожизненного заключения.
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