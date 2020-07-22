Отец Децла прокомментировал ДНК-тест, подтверждающий спорное отцовство сына

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 1 498

Ранее Толмацкий-старший не признавал внука.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

Заседание суда, на котором было доказано родство между Меркурием Антонием Иоанном с его отцом музыкантом Кириллом Толмацким, более известным как Децл, завершилось сегодня. Отец Децла, Александр Толмацкий, не признававший внука, прокомментировал для 5-tv.ru результаты ДНК-теста.

Александр, до последнего сомневающийся, что Меркурий Антоний Иоанн, или, как его называют в семье, Тони, его внук, отказался хоть как-то обсуждать эту тему. На вопрос корреспондента о результатах заседания Толмацкий-старший ответил в весьма сдержанной манере.

«Я не готов давать комментарий по этому вопросу», — заявил отец Децла.

После этого собеседник бросил трубку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заседании суда по признанию родства между Децлом и его сыном Тони, которое прошло сегодня. На суде мать Тони, Юлия Киселева, смогла с помощью ДНК-теста доказать отцовство и теперь будет получать социальные выплаты по потере кормильца от Пенсионного фонда. Тони же теперь, вероятнее всего, станет обладателем авторских прав на произведения отца, а также ему перейдет вся недвижимость музыканта и его накопления.

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