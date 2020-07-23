Муж покойной актрисы Надежды Румянцевой возмущен предположением, что продает дом от нужды

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Светлана Александрова
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Ранее стало известно, что особняк звезды легендарного советского фильма «Девчата» выставлен на продажу за 42 миллиона рублей.

Муж покойной актрисы Надежды Румянцевой возмущен предположением, что продает дом от нужды

Фото: ТАСС / Будан Виктор

Муж покойной актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян возмущен предположением, что продавать любимую дачу звезды фильма «Девчата» на Рублевке семью заставляет нужда. Как пишет сайт KP.RU, в свои 88 лет финансист, занимавший ранее должность генерального директора «Внешпосылторга» и до сих пор консультирующий компании, подчеркивает, что он человек состоятельный.

«Вранье, что я нуждаюсь и поэтому продаю дачу. Обидно, когда такое про тебя пишут. Я обеспеченный человек. Всегда достойно содержал свою семью. Это знают мою друзья, многим из которых я и сейчас помогаю. Деньги от продажи дачи для меня не важны. У меня нет финансовых проблем», — заявил Вилли Вартанович изданию.

По его словам, не только он сам, но и вся его семья — трудоголики. Внук — «брокер высокой квалификации» в Сингапуре, его жена тоже работает, хотя могла бы сидеть дома. Именно по этой причине дача пустует, а одному Хштояну там скучно.

«Еще минус — рядом с дачей всего один ресторан. А я уже 12 лет, как Нади не стало, питаюсь не дома. Совершенно не умею готовить и не люблю. В Москве ресторанов полно. Машину уже не вожу, пользуюсь такси… А в дачу все время надо вкладывать деньги. Зачем? Если мы ею не пользуемся», — объяснил вдовец.

По словам Хштояна, если хочется отдохнуть, они покупают билеты и летят к друзьям за границу. Сам он, по его признанию, очень любит Австрию.

Фото: ЦИАН

Ранее, как писал 5-tv.ru, появились сообщения, что родственники Надежды Румянцевой выставили на продажу особняк на Рублевском шоссе в Подмосковье за 42 миллиона рублей. В доме с евроремонтом есть все для комфортной жизни: два балкона, несколько ванных и камин. Кроме того, там остаются антикварные шкафы, которые выбирала сама актриса, ушедшая из жизни в 2008 году.

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