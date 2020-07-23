Муж покойной актрисы Надежды Румянцевой возмущен предположением, что продает дом от нужды

Муж покойной актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян возмущен предположением, что продавать любимую дачу звезды фильма «Девчата» на Рублевке семью заставляет нужда. Как пишет сайт KP.RU, в свои 88 лет финансист, занимавший ранее должность генерального директора «Внешпосылторга» и до сих пор консультирующий компании, подчеркивает, что он человек состоятельный.

«Вранье, что я нуждаюсь и поэтому продаю дачу. Обидно, когда такое про тебя пишут. Я обеспеченный человек. Всегда достойно содержал свою семью. Это знают мою друзья, многим из которых я и сейчас помогаю. Деньги от продажи дачи для меня не важны. У меня нет финансовых проблем», — заявил Вилли Вартанович изданию.

По его словам, не только он сам, но и вся его семья — трудоголики. Внук — «брокер высокой квалификации» в Сингапуре, его жена тоже работает, хотя могла бы сидеть дома. Именно по этой причине дача пустует, а одному Хштояну там скучно.

«Еще минус — рядом с дачей всего один ресторан. А я уже 12 лет, как Нади не стало, питаюсь не дома. Совершенно не умею готовить и не люблю. В Москве ресторанов полно. Машину уже не вожу, пользуюсь такси… А в дачу все время надо вкладывать деньги. Зачем? Если мы ею не пользуемся», — объяснил вдовец.

По словам Хштояна, если хочется отдохнуть, они покупают билеты и летят к друзьям за границу. Сам он, по его признанию, очень любит Австрию.

Фото: ЦИАН

Ранее, как писал 5-tv.ru, появились сообщения, что родственники Надежды Румянцевой выставили на продажу особняк на Рублевском шоссе в Подмосковье за 42 миллиона рублей. В доме с евроремонтом есть все для комфортной жизни: два балкона, несколько ванных и камин. Кроме того, там остаются антикварные шкафы, которые выбирала сама актриса, ушедшая из жизни в 2008 году.