Песков назвал качества Дегтярева, за которые его назначили врио губернатора Хабаровского края
Президент Владимир Путин учитывал мнение хабаровчан при выборе кандидата на должность временно исполняющего обязанности главы региона.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: ТАСС / Григорьев Максим, 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева на пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края после анализа его деловых качеств и учета мнения жителей региона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Дегтярев имеет очень богатый опыт законодательной работы, законодательной активности, работал в Думе, поэтому в этом плане у него богатый политический опыт <…>. Кроме того, безусловно, есть деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны в рамках его партийной работы по линии ЛДПР. Эти его положительные качества и богатый опыт констатируются также лидером ЛДПР (Владимиром — Прим. ред.) Жириновским. Все вот это в совокупности принималось во внимание главой государства при назначении его исполняющим обязанности», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Владимир Путин также учитывал мнение жителей Хабаровского края при назначении Дегтярева на пост.
«Безусловно. Ну конечно. Мы же неоднократно говорили о том, что президент регулярно получает информацию из множества источников о том, что происходит в регионе. Главным образом, конечно же, президент руководствовался основной задачей — это наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске и работу, в том числе, в русле тех самых основополагающих документов и планов развития, национальных целей, которые ставятся сейчас во главу угла», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин принял решение о назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края 20 июля.
До этого регионом руководил Сергей Фургал. Минувшим днем он был отрешен от должности губернатора «в связи с утратой доверия президента». Этому предшествовало задержание Фургала 9 июля по подозрению в организации убийств и покушении на убийство. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».
- 21 июл
- СК узнал о влиянии Фургала на расследование убийства бизнесмена
- 21 июл
- Врио губернатора Хабаровского края прибыл в регион
- 21 июл
- Следствие выясняет, почему Фургала не привлекли к ответственности еще в 2004-м
- 20 июл
- Михаил Дегтярев назначен врио главы Хабаровского края
- 20 июл
- СКР: Фургала подозревали в убийстве еще в 2004 году
- 20 июл
- Территория тупика: Вдова убитого бизнесмена Зори о конфликте мужа с Фургалом
- 20 июл
- Фургал снят с должности главы Хабаровского края «в связи с утратой доверия»
- 20 июл
- Владимир Путин назвал имя врио Хабаровского края
- 20 июл
- Как в Кремле прокомментировали митинги в Хабаровске в поддержку Фургала?
- 18 июл
- В Хабаровске на акции в поддержку Фургала собрались до 10 тысяч человек
Читайте также
69%
-0.99 81.25
-1.14
Нашли ошибку?