Песков назвал качества Дегтярева, за которые его назначили врио губернатора Хабаровского края

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева на пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края после анализа его деловых качеств и учета мнения жителей региона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Дегтярев имеет очень богатый опыт законодательной работы, законодательной активности, работал в Думе, поэтому в этом плане у него богатый политический опыт <…>. Кроме того, безусловно, есть деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны в рамках его партийной работы по линии ЛДПР. Эти его положительные качества и богатый опыт констатируются также лидером ЛДПР (Владимиром — Прим. ред.) Жириновским. Все вот это в совокупности принималось во внимание главой государства при назначении его исполняющим обязанности», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Владимир Путин также учитывал мнение жителей Хабаровского края при назначении Дегтярева на пост.

«Безусловно. Ну конечно. Мы же неоднократно говорили о том, что президент регулярно получает информацию из множества источников о том, что происходит в регионе. Главным образом, конечно же, президент руководствовался основной задачей — это наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске и работу, в том числе, в русле тех самых основополагающих документов и планов развития, национальных целей, которые ставятся сейчас во главу угла», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин принял решение о назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края 20 июля.

До этого регионом руководил Сергей Фургал. Минувшим днем он был отрешен от должности губернатора «в связи с утратой доверия президента». Этому предшествовало задержание Фургала 9 июля по подозрению в организации убийств и покушении на убийство. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».