Киев мешает работе контактной группы по Донбассу

|
Алиса Старжевская
37

Верховная рада Украины не смогла дать приемлемого объяснения ситуации с выборами в Донбассе.

Фото, видео: 112.ua; dan-news.info; cvk.gov.ua; zp.vgorode.ua

Тема:
Украинский кризис

Министерство иностранных дел (МИД) самопровозглашенной Донецкой народной республики(ДНР) заявило, что Киев в одностороннем порядке лишил контактную группу возможности продолжать работу, пишет РИА Новости.

Причиной стало нежелание украинской стороны обсуждать выборы на территории республики. В ДНР это назвали прямым нарушением Минских соглашений.

На территории Украины 25 октября 2020 года состоятся местные выборы, но в Киеве не хотят проводить их в Луганской и Донецкой областях, которые вышли из-под их контроля. Украинский парламент постановил, что голосование там возможно только в случае вывода оттуда вооруженных формирований и возвращения Киеву контроля над границей с Россией.

МИД ДНР требует от Киева следовать Минским соглашениям безоговорочно. По их мнению, именно отказ переговорщиков от Украины дать логичные объяснения полностью заблокировал дальнейшую работу их контактной группы.

Ранее 5-tv.ru писал, что закрепление статуса Донбасса в Конституции на Украине назвали неприемлемым.

Тема:
Украинский кризис
23 июл
Видео: мужчина у Полтавского суда на Украине угрожает взорвать гранату
23 июл
СБУ задержала возможного убийцу главы ДНР Захарченко
22 июл
Илон Маск отреагировал на теракт в украинском Луцке
22 июл
Луцкий террорист может избежать пожизненного заключения
22 июл
Задержанного в Луцке террориста ждет психиатрическая экспертиза
21 июл
Арсенал оружия найден у сообщника террориста, захватившего заложников в Луцке
21 июл
Видео штурма автобуса и освобождения заложников в украинском Луцке
21 июл
Опубликованы видео с освобожденными заложниками на Украине и фото задержанного
21 июл
Захвативший автобус на Украине отпустил заложников, и тут же прогремел взрыв
21 июл
Терзаемой терактами Украине предсказали взрыв бандитизма после легализации оружия

Читайте также

+16° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
70.79
-0.18 81.59
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:05
Видео: СК «Олимпийский» в Москве сотрясают взрывы
11:52
Киев мешает работе контактной группы по Донбассу
11:40
Защитники несовершеннолетних использовали своих подопечных для вымогательств
11:37
ТОП-5 новых сериалов для подростков и о подростках
11:25
Очевидцы сообщают о взрыве рядом с Московской соборной мечетью
11:24
Дорого, но нужно: Покупать ли дачу в 2020 году?

Сейчас читают

Каким женщинам по зодиаку не грозит остаться одним в старости?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок