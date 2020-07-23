Киев мешает работе контактной группы по Донбассу

Министерство иностранных дел (МИД) самопровозглашенной Донецкой народной республики(ДНР) заявило, что Киев в одностороннем порядке лишил контактную группу возможности продолжать работу, пишет РИА Новости.

Причиной стало нежелание украинской стороны обсуждать выборы на территории республики. В ДНР это назвали прямым нарушением Минских соглашений.

На территории Украины 25 октября 2020 года состоятся местные выборы, но в Киеве не хотят проводить их в Луганской и Донецкой областях, которые вышли из-под их контроля. Украинский парламент постановил, что голосование там возможно только в случае вывода оттуда вооруженных формирований и возвращения Киеву контроля над границей с Россией.

МИД ДНР требует от Киева следовать Минским соглашениям безоговорочно. По их мнению, именно отказ переговорщиков от Украины дать логичные объяснения полностью заблокировал дальнейшую работу их контактной группы.

Ранее 5-tv.ru писал, что закрепление статуса Донбасса в Конституции на Украине назвали неприемлемым.