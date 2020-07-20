Осторожно, шторм. Какие регионы пострадают от разгула стихии после долгой жары?

Целый ряд регионов России может пострадать в результате разгула стихии, которая придет на смену длительной жаре, предостерегает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В интервью РИА Новости эксперт объяснил, чем обусловлена резкая смена погоды и на какие регионы с большей долей вероятности обрушатся сильные ливни, град и штормовой ветер.

По словам собеседника информагентства, особенности климата таковы, что как только устанавливается длительная жаркая погода, то любое, даже самое незначительное изменение температуры, сразу же способствует обострению холодного фронта.

«Эти неблагоприятные явления происходят очень быстро. После сильной жары всегда наступают последствия», — отметил Вильфанд.

Глава Гидрометцентра РФ заверил, что сильный удар придется на Свердловскую и Челябинскую области, где последние несколько дней столбик термометра превышал отметку в 30 градусов тепла. Также сильный град, порывистый ветер до 27 метров в секунду и грозы обрушатся на центр Урала, юг Тюменской, север Кемеровской и Томской областей, а также на территорию Курганской области.

«В [данных] областях будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления при прохождении фронтального раздела. <…> Конечно, это снижает пожароопасность в центре Урала, но за счет очень опасных явлений», — подытожил эксперт.

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