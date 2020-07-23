Впервые в Главном военно-морском параде примет участие большой десантный корабль «Петр Моргунов»

В Петербурге все готово к празднованию Дня ВМФ. Десятки боевых кораблей — крейсеры, корветы, катера — ждут своего часа, чтобы во всем блеске предстать в парадном строю. Среди них и большой десантный корабль «Петр Моргунов». Новейший супер современный корабль еще даже не передан в состав ВМФ. Он находится на завершающем этапе испытаний.

«Петр Моргунов», оснащенный по последнему слову техники, способен одновременно вместить 13 танков или почти четыре десятка бронетранспортеров, вертолеты и усиленный батальон морпехов. При этом дальность плавания у него четыре тысячи миль, что позволяет выполнять задачи даже в дальней морской зоне.