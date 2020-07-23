Впервые в Главном военно-морском параде примет участие большой десантный корабль «Петр Моргунов»

Эфирная новость 38

Новейший супер современный корабль еще даже не передан в состав ВМФ. Он находится на завершающем этапе испытаний.

Фото, видео: Пресс-служба ВМФ; 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ

В Петербурге все готово к празднованию Дня ВМФ. Десятки боевых кораблей — крейсеры, корветы, катера — ждут своего часа, чтобы во всем блеске предстать в парадном строю. Среди них и большой десантный корабль «Петр Моргунов». Новейший супер современный корабль еще даже не передан в состав ВМФ. Он находится на завершающем этапе испытаний.

«Петр Моргунов», оснащенный по последнему слову техники, способен одновременно вместить 13 танков или почти четыре десятка бронетранспортеров, вертолеты и усиленный батальон морпехов. При этом дальность плавания у него четыре тысячи миль, что позволяет выполнять задачи даже в дальней морской зоне.

Тема:
День ВМФ
22 июл
Как посмотреть на парад в День Военно-Морского Флота в Петербурге?
22 июл
Катер с мощами адмирала Ушакова принял участие в символическом смотре боевых кораблей в Финском заливе
21 июл
Вооружен и опасен для врагов: Боевой фрегат «Адмирал Касатонов» принят в состав ВМФ России
21 июл
Ковчег с мощами адмирала Ушакова доставили в Кронштадт ко Дню ВМФ
21 июл
В День ВМФ в небе над Петербургом можно будет увидеть настоящий летучий корабль
20 июл
День ВМФ: где посмотреть состав участников и детали парада
20 июл
Дневная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге — видео
20 июл
Вся мощь России: Минобороны раскрыло подробности проведения Главного военно-морского парада — 2020
18 июл
Подготовка ко дню ВМФ: Крейсер «Орел» и БДК «Петр Моргунов» прибыли в Кронштадт
17 июл
Видео: корабли на параде в Петербурге пройдут с минимальной скоростью

Читайте также

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
70.96
0.17 82.19
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:03
«Сделал как должно быть»: скульптор объяснил изменения памятника Высоцкому
22:47
Экстренная посадка иранского самолета попала на видео
22:42
Несколько человек пострадали при экстренной посадке иранского самолета — видео
22:39
Дети выпрыгнули из окна, чтобы спастись от пожара в квартире — видео
22:29
Впервые в Главном военно-морском параде примет участие большой десантный корабль «Петр Моргунов»
22:15
Ольга Бузова вспомнила о своем прошлом в духе а-ля «Золушка»

Сейчас читают

Как стороны готовятся к предстоящему заседанию суда по делу Михаила Ефремова?
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок