Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с участием лихача из Карелии

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Игорь Рязов
Эксклюзив 51

Петрозаводский мажор Кирилл Сортланд стал подозреваемым по делу о нарушении ПДД, повлекшим смерть человека по неосторожности.

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с участием лихача из Карелии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Карелии, участником которого стал петрозаводский мажор и стритрейсер Кирилл Сортланд. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат потерпевшей стороны.

Юрист пояснил, что потерпевшим в рамках уголовного дела будет признан брат погибшего в аварии Алексей Вишневский. Сортланд пока не считается подозреваемым по делу. Этот статус он сможет получить только после допроса, которого пока не было.

Сам Алексей Вишневский заявил 5-tv.ru, что Сортланд уже стал подозреваемым. Дело возбуждено в связи с нарушением правил дорожного движения, повлекшим смерть человека по неосторожности (часть третья статьи 264 УК РФ). Предполагаемого виновника аварии вызовут на допрос в ближайшее время.

Как сообщал 5-tv.ru, смертельное ДТП с участием Кирилла Сортланда произошло 14 июня на Комсомольском проспекте. Управляя автомобилем марки BMW, стритрейсер влетел в Daewoo Matiz. В результате водитель последней машины был экстренно доставлен в реанимацию, где позже скончался.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с уличных камер, на которых виден момент страшного ДТП. В МВД Карелии отказались приобщить ролик к делу об аварии. Сам Кирилл Сортланд тем временем продолжает публиковать на своей странице в Instagram видео, на которых рассекает по дорогам.

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