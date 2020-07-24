Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с участием лихача из Карелии

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Карелии, участником которого стал петрозаводский мажор и стритрейсер Кирилл Сортланд. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат потерпевшей стороны.

Юрист пояснил, что потерпевшим в рамках уголовного дела будет признан брат погибшего в аварии Алексей Вишневский. Сортланд пока не считается подозреваемым по делу. Этот статус он сможет получить только после допроса, которого пока не было.

Сам Алексей Вишневский заявил 5-tv.ru, что Сортланд уже стал подозреваемым. Дело возбуждено в связи с нарушением правил дорожного движения, повлекшим смерть человека по неосторожности (часть третья статьи 264 УК РФ). Предполагаемого виновника аварии вызовут на допрос в ближайшее время.

Как сообщал 5-tv.ru, смертельное ДТП с участием Кирилла Сортланда произошло 14 июня на Комсомольском проспекте. Управляя автомобилем марки BMW, стритрейсер влетел в Daewoo Matiz. В результате водитель последней машины был экстренно доставлен в реанимацию, где позже скончался.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с уличных камер, на которых виден момент страшного ДТП. В МВД Карелии отказались приобщить ролик к делу об аварии. Сам Кирилл Сортланд тем временем продолжает публиковать на своей странице в Instagram видео, на которых рассекает по дорогам.