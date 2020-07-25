«Такого больше не было»: промоутер о рекордной цене за Пугачеву на корпоративе

Стало известно о том, сколько зарабатывают отечественные звезды шоу-бизнеса, соглашаясь выступить на частной вечеринке или корпоративе. Лидером рейтинга оказалась певица Алла Пугачева, но промоутер компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгения Морозова прояснила, как на самом деле обстоит дело, пишет KP.RU.

Как оказалось, заявленный ранее ценник в 300-350 тысяч евро за вечер под пение Примадонны — действительно правда. Однако она не всегда получает именно такие деньги, а сейчас и вовсе воздерживается от выступлений, находясь на самоизоляции с мужем и детьми в своем замке.

Кроме того, экономический кризис, последовавший за пандемией коронавируса, серьезно урезал бюджеты для компаний и частных лиц, которые хотели бы устроить себе роскошный вечер. Многие и вовсе предпочитают вечеринки малым составом с недорогой группой, которая за скромную сумму в 100 тысяч рублей будет петь кавер-версии на песни любимых групп гостей.

Однако в «хлебные» времена все главное веселье творилось в «Сафисе», и именно туда часто приглашали выступать Аллу Борисовну. Сама организация вечера обычно выходила в 40 миллионов рублей на сто гостей, а с Пугачевой цена вопроса и вовсе достигала максимума.

Елена Морозова подтвердила, что за один корпоратив Пугачевой платили по 300-350 тысяч долларов.

«Один раз заплатили рекордную сумму в 400 тысяч евро, — разоткровенничалась промоутер. — Такого в истории российского шоу-бизнеса больше не было».

Морозова сомневается, что в посткарантинное время кто-то будет отдавать такие деньги за любимых звезд или вообще устраивать массовые вечеринки. Но если это и случится, то экономить будут не только на услугах флористов и поваров, и на гонорарах артистам.

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