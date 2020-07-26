Видео: На Камчатке прошел парад в честь Дня ВМФ
Петропавловск-Камчатский первым в России дал старт параду и празднованию Дня военно-морского флота РФ.
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Фото, видео: ТАСС / Петров Александр; Пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту
Из-за разницы часовых поясов на огромной территории России первым празднования Дня военно-морского флота РФ проходит на Камчатке. Петропавловск-Камчатский в очередной раз не подвел Родину.
Старт параду дал молебен в Морском соборе столицы Камчатского края. Его участниками стали члены администрации, представители командования войск и сил Северо-Востока страны и подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) России.
После окончания церковной службы контр-адмирал Александр Юлдашев и временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов вместе с другими гостями приняли участие в торжественном возложении цветов к мемориалу первому военному губернатору Камчатки, адмиралу Василию Завойко.
В полдень в Петропавловске-Камчатком раздался традиционный полуденный выстрел, ознаменовавший начало морского парада. Это мероприятие много лет обходило город стороной, но было возобновлено на День ВМФ 2019 года.
Александр Юлдашев лично обошел на катере все восемь кораблей парадного строя в Авачинской бухте, вместе с руководством края поприветствовав и поздравив моряков. После он произнес речь с борта десантного корабля «Адмирал Невельской».
В параде в Петропавловске-Камчатком приняло участие 25 кораблей, судов и катеров, включая пограничный корабль управления ФСБ по Восточному Арктическому району «Забайкалье», новейшее судно «Александр Рогоцкий», судно-кабелеукладчик «Бирюса» и подводный крейсер стратегического назначения «Рязань».
Парад продолжился военно-спортивным праздником, где специальным гостям и зрителям из числа местных жителей демонстрировали маневры по уничтожению морских мин, поиску и атаке подводных лодок, постановке радиоэлектронных помех и прочему. По завершении мероприятия пожарные суда устроили шоу фонтанов на воде.
Вечером, в 22:00 по местному времени, в Петропавловске-Камчатском состоится артиллерийский салют из тридцати залпов.
5-tv.ru писал, как прошел морской парад в честь Дня ВМФ во Владивостоке.
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