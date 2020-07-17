Из дворца в овальный кабинет: Меган Маркл захотела на пост президента США

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Яна Вахрушева
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Герцогиня Сассекская намерена принять участие в перевыборной гонке.

Из дворца в овальный кабинет: Меган Маркл захотела на пост президента США

Фото: ТАСС / PA Images

Актриса Меган Маркл уже вышла замуж за принца Гарри и стала герцогиней Сассекской, но видимо, ей показалось этого мало и она решила побороться за пост президента США, сообщило издание The Mirror с ссылкой на королевского эксперта Беверли Тернер. По словам Тернер, Маркл всерьез задумывается о том, чтобы принять участие в предвыборной гонке. Эксперт не уверена, что это произойдет в 2020-м, но такую перспективу карьерного роста герцогиня рассматривает.

«Она будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это все часть плана. Может, это произойдет не очень скоро, но это случится», — рассказала эксперт.

Сама Маркл заявила, что считает свое возращение в США судьбоносным. Она планирует заняться важными вещами, которые изменят мир к лучшему, сообщил ее знакомый в разговоре с Daily Mail. Он поделился информацией, что Меган хочет заняться политикой.

В начале 2020-го разгорелся очередной королевский скандал, связанный с именем принца Гарри и его жены Меган Маркл, которая не прижилась в семье мужа. Жизнь в Великобритании в роли герцогини Сассекской, видимо, не пришлась ей по душе и она решила вернуться в США. Но для того, чтобы получить право на работу и вести предпринимательскую деятельность в Америке, Меган и Гарри пришлось отказаться от государственного финансирования, торговой марки Sussex Royal и обращения «Ваше королевское величество». С 1 апреля пара начала новую жизнь

О желании баллотироваться на пост президента США в 2020-м заявил рэпер Канье Уэст. Но в отличие от Меган Маркл, он уже подал заявку для участия в выборах. Правда, некоторые его убеждения и взгляды на жизнь могут помешать занять кресло в овальном кабинете. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри пожалел о переезде в США.

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