Лучшие из лучших на воде и под водой: В Петербурге прошел Главный парад ко Дню ВМФ
В честь моряков в Петербурге и Кронштадте в небо выпустили около трех тысяч фейерверков.
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Фото, видео: ТАСС / DMITRI LOVETSKY / POOL, 5-tv.ru
В России поздравили защитников морских рубежей. Главный парад в честь Дня ВМФ прошел в Петербурге. По Неве торжественным строем прошли корабли всех флотов, на стрелке Васильевского острова в память о доблестных победах зажгли факелы Ростральных колонн. А в небе штурмовики нарисовали российский триколор.
Поздравил личный состав ВМФ Владимир Путин. Все краски главного парада в репортаже Романа Ишмухаметова.
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