Шутить о «бедных» звездах поздно: знаменитости РФ один за другим теряют бизнес

Когда продюсер Иосиф Пригожин начал жаловаться, как тяжела доля артистов на российской эстраде в период коронавируса, никто не воспринял его всерьез. В его адрес летели предложения пойти поработать, как обычные люди, и продать часть дорогой недвижимости. Однако оказалось, что Пригожин был не так далек от истины — все больше сообщений приходит о крахе компаний, принадлежащих его коллегам по цеху.

Гарик Харламов

ТАСС / Карпов Сергей

Юморист не только расстался в этом году со своей женой Кристиной Асмус, но и активно теряет свои накопления, даже не успев начать оформление развода. Его фирма «Креативное агентство Бульдог», которым он владел вместе с двумя товарищами из Comedy Club, был закрыт налоговой службой после многочисленных жалоб и проверки на месте. Аналитику дел шоумена провел сайт KP.RU.

Журналисты выяснили, что у компании не было никакого дохода, хотя изначально Харламов рассчитывал «делать деньги» на рекламе, она не платила обязательных взносов в Пенсионный фонд РФ и не утруждалась налогами. Так что ликвидация стала логичным решением — возможно, Харламова еще ждут проблемы с этим предприятием.

Ранее прогорели и другие начинания комедианта — бренды Bulldog moda и Bulldog kids. Под этими марками продавалась простая, но слишком дорогая для своего качества одежда, успехом которая не пользовалась.

Говорят, что отбить потери Харламов рассчитывает за счет корпоративов, когда все ограничения по коронавирусу будут сняты. Он уже поднял свой ценник до двух с половиной миллионов рублей за одно появление на частной вечеринке, хотя знаменитый промоутер считает, что после кризиса звездам уже не удастся зарабатывать на таких мероприятиях, как раньше.

Михаил Галустян

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Актеру пришлось закрыть сразу две фирмы — сначала организацию по производству фильмов «Топ Фильм Комедия», а теперь и «Вайзерланд». Сообщает также сайт KP.RU. Первая не выдержала конкуренции на российском рынке и критики со стороны зрителей, просуществовав девять лет, а вторая изначально являлась довольно сомнительным предприятием.

Галустян собирался зарабатывать за счет других звезд — создать мобильное приложение, где 3D-версии отечественных знаменитостей могли бы радовать пользователей. Однако у актера и юмориста не вышло — он стал лишь партнером компании, зарегистрированной в конце минувшего года, и уже собирается ее закрывать. Расходы, несмотря на успех бета-версии у 15 тысяч человек, он потянуть не смог.

Были у Галустяна и другие записанные на его имя фирмы, но многие уже закрылись, а другие скоро прикажут долго жить из-за проблем с задолженностью. Как и Гарик Харламов, Галустян поднял расценки на корпоративы со своим участием, но удастся ли ему решить так свои финансовые проблемы — неизвестно.

София Ротару

ТАСС /Прокофьев Вячеслав

Знаменитая артистка похоже что потеряла свой дорогой отель в Крыму, который открыла в выкупленном целиком особняке на набережной Ялты. Сообщает издание Super. Несмотря на обещания обслуживать гостей по лучшему разряду, постояльцы часто сталкивались с плохим сервисом.

Но не только в этом были трудности Ротару и ее сына с невесткой, которые владеют этой гостиницей. Все они имеют украинское гражданство, так что после перехода Крыма в состав России не могли нормально вести там дела.

Хотя официально Ротару не подтверждала, что отель разорился, он уже давно стоит закрытым, из него успели вывезти всю мебель, а его якобы реновация явно продлится не один год. Возможно, исполнительница срочно ищет покупателя на отель, чтобы немного поправить свои дела.

Вероятно, после коронакризиса Ротару пойдет по проверенному пути и будет активнее выступать на корпоративах, ведь она входит в число самых высокооплачиваемых артистов, которых любят звать на частные вечеринки.

5-tv.ru писал о колоссальных гонорарах Софии Ротару в прошлом.