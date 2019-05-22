Совет Федерации сегодня лишил полномочий сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который сейчас находится в СИЗО. Арашуков на две недели опоздал с подачей декларации о доходах и имуществе. Комиссия СовФеда выяснила, что ему никто не мешал сдать документы вовремя.

«Арашуков, находясь в СИЗО, не был ограничен в правах на отправку и получение писем. Это подтверждают факты получения Арашуковым уведомления о начале проверки и полученные Советом Федерации его ответы», — заявил вице-спикер Совета Федерации РФ, глава профильной комиссии Юрий Воробьев.

Однако Арашуков обиделся на сенаторов из-за лишения статуса и предупредил, что с ними может случиться то же самое. Заявление экс-сенатора опубиковано его адвокатом Анной Ставицкой.

«Я хотел обратиться к своим бывшим коллегам сенаторам. Я был уверен, что вы лишите меня полномочий и никаких иллюзий по этому поводу не испытывал. За считанные минуты, без должного разбирательства вы лишили меня этой самой неприкосновенности, а затем и полномочий. И это при том, что моя вина не доказана. Но своими такими поспешными действиями вы показали цену этой неприкосновенности. И завтра все то же может произойти с любым и все остальные также дружно проголосуют», — подчеркнул Арашуков, добавив, что не питал иллюзий по этому поводу и ждал это решение.

В конце января Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совфеда. Его обвиняют в особо тяжких преступлениях — участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля. Два месяца назад суд удовлетворил ходатайство следствия, Арашуков был временно отстранен от должности сенатора. И вот, сегодня в СовФеде вопрос решен окончательно. Надо отметить, что впервые верхняя палата лишает полномочий сенатора из-за несвоевременной подачи декларации.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с заседания Совета Федерации, где было объявлено о лишении статуса сенатора Рауфа Арашукова.