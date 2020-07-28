«На ногах»: Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Белорусский лидер отметил, что перенес заболевание бессимптомно.
Фото: ТАСС / Наталия Федосенко
Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. Белорусский лидер отметил, что перенес заболевание бессимптомно.
«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — заявил Лукашенко.
Признание президент соседней республики сделал на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.
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