«На ногах»: Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

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Алиса Маркова
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Белорусский лидер отметил, что перенес заболевание бессимптомно.

«На ногах»: Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Фото: ТАСС / Наталия Федосенко

Тема:
Эпидемия коронавируса

Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. Белорусский лидер отметил, что перенес заболевание бессимптомно.

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — заявил Лукашенко.

Признание президент соседней республики сделал на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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