В США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Американские издания Associated Press и New York Times обвинили Россию в распространении дезинформации о пандемии коронавируса. Как сообщает РИА Новости, авторы статей утверждают, что на трех ресурсах в сети в период с мая по июль были якобы опубликованы порядка 150 материалов о COVID-19.

В них, в частности, говорилось, что в Китае склонны допускать американское происхождение инфекции. Данную версию легко можно связать с заявлениями официального представителя МИД Поднебесной Чжао Лицзяня, который отмечал, что военные США якобы завезли коронавирус в Ухань в октябре 2019 года.

Журналисты изданий пишут, что в сети публиковались некие «данные разведки», а ряд СМИ перепечатывали материалы, тем самым увеличивая охват аудитории. Авторы делают выводы, что Россия таким путем пытается распространять дезинформацию и пропаганду о пандемии COVID-19 для влияния на американцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заговорили о новой китайской угрозе.