Жена расчлененного рэпера Картрайта могла «постирать» его внутренности
По неподтвержденным данным, женщина пыталась избавиться от неприятного запаха.
Фото: ВКонтакте
Супруга андерграунд-рэп-исполнителя Энди Картрайта могла «закинуть» его внутренние органы в стиральную машину после расчленения. Как сообщают «Невские новости», по неподтвержденным данным, таким образом 36-летняя женщина пыталась избавиться от характерного неприятного запаха.
В случае подтверждения данного факта, по информации издания, процедура установления точных причин гибели рэпера будет весьма затруднена.
Адвокат жены Энди Картрайта Ирина Скурту в беседе с 5-tv.ru подобные домыслы категорически опровергла.
31-летний уроженец украинского города Нежин Александр Юшко, скончался 25 июля, предположительно, от передозировки наркотиков. По предварительной информации, его жена приняла решение расчленить тело супруга с помощью ножовки по металлу, ножа и молотка. Распихав останки по пакетам, женщина положила их в холодильник и хранила несколько дней.
29 июля вдова поставила в известность о произошедшем адвоката, который сообщил обо всем в правоохранительные органы. Злоумышленницу задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти Энди Картрайта на его странице появилось фото тату с катафалком.
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