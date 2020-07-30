Жена расчлененного рэпера Картрайта могла «постирать» его внутренности

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Василий Заика
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По неподтвержденным данным, женщина пыталась избавиться от неприятного запаха.

Жена расчлененного рэпера Картрайта могла «постирать» его внутренности

Фото: ВКонтакте

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Супруга андерграунд-рэп-исполнителя Энди Картрайта могла «закинуть» его внутренние органы в стиральную машину после расчленения. Как сообщают «Невские новости», по неподтвержденным данным, таким образом 36-летняя женщина пыталась избавиться от характерного неприятного запаха.

В случае подтверждения данного факта, по информации издания, процедура установления точных причин гибели рэпера будет весьма затруднена.

Адвокат жены Энди Картрайта Ирина Скурту в беседе с 5-tv.ru подобные домыслы категорически опровергла.

31-летний уроженец украинского города Нежин Александр Юшко, скончался 25 июля, предположительно, от передозировки наркотиков. По предварительной информации, его жена приняла решение расчленить тело супруга с помощью ножовки по металлу, ножа и молотка. Распихав останки по пакетам, женщина положила их в холодильник и хранила несколько дней.

29 июля вдова поставила в известность о произошедшем адвоката, который сообщил обо всем в правоохранительные органы. Злоумышленницу задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти Энди Картрайта на его странице появилось фото тату с катафалком.

Тема:
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