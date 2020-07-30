После смерти Энди Картрайта на его странице появилось фото тату с катафалком

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Василий Заика
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Супруга музыканта продолжала вести аккаунт мужа в Instagram.

Фото, видео: Instagram @kkkartrait

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Жена расчлененного в Петербурге рэпера Энди Картрайта, по неподтвержденным данным, после его смерти продолжала вести аккаунт мужа в Instagram. Три дня назад от имени исполнителя был опубликован пост с фотографией татуировки в виде катафалка и надписью: «Будет маловат».

«Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки. Приятно, когда тексты твоих треков буквально идут по рукам», — написано от имени Энди Картрайта.

Instagram @kkkartrait

Многочисленные поклонники рэпа в комментариях к посту выражают соболезнования в связи со смертью музыканта.

«Мастер слога, покойся с миром»

«Покойся с миром, братка»

«Ты делал хорошую музыку…», — пишут поклонники Энди Картрайта.

31-летний уроженец украинского города Нежин Александр Юшко скончался 25 июля, предположительно, от передозировки наркотиков. По предварительной информации, его жена Марина приняла решение расчленить тело супруга с помощью ножовки по металлу, ножа и молотка. Распихав останки по пакетам, женщина положила их в холодильник и хранила несколько дней.

29 июля вдова поставила в известность о произошедшем адвоката, который сообщил обо всем в правоохранительные органы. Злоумышленницу задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетний ребенок рэпера Энди Картрайта находился в квартире во время расчленения.

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта
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