Стало известно, когда суд начнет рассматривать дело Ефремова по существу
Накануне в Москве состоялось предварительное слушание, в ходе которого домашний арест заслуженному артисту РФ был продлен до 22 января 2021 года.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Zamir Usmanov, 5-tv.ru
В Москве прошло предварительное слушание по делу Михаила Ефремова об аварии со смертельным исходом. Пресненский суд продлил домашний арест актера до 22 января следующего года. В двухчасовых прогулках, о которых просил адвокат обвиняемого, было отказано.
Сегодня на заседание, наконец, явился защитник Ефремова — Эльман Пашаев. Он сообщил, что его доверитель не хочет, чтобы дело рассматривали в особом порядке. В этом случае ему могли бы назначить наказание ниже минимального — то есть меньше пяти лет, но необходимо будет признать вину. А от этого заслуженный артист отказался еще накануне.
Статья, по которой обвиняют Ефремова, не предполагает участия Суда присяжных. Его делом будет заниматься судья Елена Абрамова, известная своей беспристрастностью и приговорами экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко и фуболистам Кокорину и Мамаеву. Рассматривать дело по существу начнут 5 августа.
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