Стало известно, когда суд начнет рассматривать дело Ефремова по существу

Эфирная новость 6

Накануне в Москве состоялось предварительное слушание, в ходе которого домашний арест заслуженному артисту РФ был продлен до 22 января 2021 года.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В Москве прошло предварительное слушание по делу Михаила Ефремова об аварии со смертельным исходом. Пресненский суд продлил домашний арест актера до 22 января следующего года. В двухчасовых прогулках, о которых просил адвокат обвиняемого, было отказано.

Сегодня на заседание, наконец, явился защитник Ефремова — Эльман Пашаев. Он сообщил, что его доверитель не хочет, чтобы дело рассматривали в особом порядке. В этом случае ему могли бы назначить наказание ниже минимального — то есть меньше пяти лет, но необходимо будет признать вину. А от этого заслуженный артист отказался еще накануне.

Статья, по которой обвиняют Ефремова, не предполагает участия Суда присяжных. Его делом будет заниматься судья Елена Абрамова, известная своей беспристрастностью и приговорами экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко и фуболистам Кокорину и Мамаеву. Рассматривать дело по существу начнут 5 августа.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
30 июл
«Готов понести наказание, но не признать вину!» — адвокат Ефремова о первом слушании в суде
30 июл
Адвокат Ефремова «доказал» вину Добровинского в несговорчивости родных Захарова
30 июл
«Сидел похрюкивал» — Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде
30 июл
Суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову
30 июл
Адвокат объяснил, почему Михаил Ефремов отказался признавать вину в «пьяном» ДТП
30 июл
«Вечером в театр»: Добровинский поделился ожиданиями от суда над Ефремовым
30 июл
«Дайте ему медаль» — ДТП с Ефремовым обрастает удивительными версиями
29 июл
Предварительное слушание дела Михаила Ефремова закончилось, едва начавшись
29 июл
Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП
29 июл
«Пусть смешит мою левую пяточку»: фанатка Ефремова повздорила у суда с Добровинским

Читайте также

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.36
1.13 86.25
1.34
Омельянов день: почему 31 июля обязательно нужно сходить в баню

Последние новости

1:54
Стало известно, когда суд начнет рассматривать дело Ефремова по существу
1:34
Вопросы окружающей среды обсудили профильные министры стран БРИКС
1:10
Видео: единственный в мире экраноплан «Лунь» переезжает на вечную стоянку
0:52
Паллиативная помощь станет доступна всем нуждающимся в ней россиянам
0:26
«Просто жесть»: звезда сериала «Папины дочки» оказался в инвалидном кресле
0:14
Россия и Кипр обсудили сотрудничество в финансово-инвестиционной сфере

Сейчас читают

Адвокат, уговорившая жену расчлененного рэпера сдаться, рассказала детали трагедии
Расчлененка породила мемы: в соцсетях бурно обсуждают смерть рэпера Картрайта
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок