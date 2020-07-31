Стало известно, когда суд начнет рассматривать дело Ефремова по существу

В Москве прошло предварительное слушание по делу Михаила Ефремова об аварии со смертельным исходом. Пресненский суд продлил домашний арест актера до 22 января следующего года. В двухчасовых прогулках, о которых просил адвокат обвиняемого, было отказано.

Сегодня на заседание, наконец, явился защитник Ефремова — Эльман Пашаев. Он сообщил, что его доверитель не хочет, чтобы дело рассматривали в особом порядке. В этом случае ему могли бы назначить наказание ниже минимального — то есть меньше пяти лет, но необходимо будет признать вину. А от этого заслуженный артист отказался еще накануне.

Статья, по которой обвиняют Ефремова, не предполагает участия Суда присяжных. Его делом будет заниматься судья Елена Абрамова, известная своей беспристрастностью и приговорами экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко и фуболистам Кокорину и Мамаеву. Рассматривать дело по существу начнут 5 августа.