Число обломков блока баков российского «Фрегата-СБ» в космосе утроилось

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Валентин Черников
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ВВС США насчитали 175 остатков взорвавшегося на орбите объекта.

Число обломков блока баков российского «Фрегата-СБ» в космосе утроилось

Фото: Wikipedia.org /Wikibob

Количество обломков блока баков российского «Фрегата-СБ» выросло почти втрое, передает РИА Новости со ссылкой на данные ВВС США. В результате взрыва объекта на орбите 8 мая этого года образовались 65 остаточных частей. Сегодня их насчитывается 175, они разлетелись на тысячи километров.

Баки разгонного блока «Фрегат-СБ» отделились при выведении спутника на орбиту после израсходования топлива. Разгонный блок использовался в июле 2011 года для доставки на орбиту обсерватории «Спектр-Р» — космического аппарата с вмонтированным радиотелескопом для астрофизических исследований в рамках международного проекта «Раадиоастрон».

«Роскосмос» подтвердил факт разрушения блока баков. На момент взрыва он находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной — 3,6 тысячи километров. По данным госкорпорации, обломки не угрожают Международной космической станции и российским спутникам.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС.

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