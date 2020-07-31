Число обломков блока баков российского «Фрегата-СБ» в космосе утроилось

Количество обломков блока баков российского «Фрегата-СБ» выросло почти втрое, передает РИА Новости со ссылкой на данные ВВС США. В результате взрыва объекта на орбите 8 мая этого года образовались 65 остаточных частей. Сегодня их насчитывается 175, они разлетелись на тысячи километров.

Баки разгонного блока «Фрегат-СБ» отделились при выведении спутника на орбиту после израсходования топлива. Разгонный блок использовался в июле 2011 года для доставки на орбиту обсерватории «Спектр-Р» — космического аппарата с вмонтированным радиотелескопом для астрофизических исследований в рамках международного проекта «Раадиоастрон».

«Роскосмос» подтвердил факт разрушения блока баков. На момент взрыва он находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной — 3,6 тысячи километров. По данным госкорпорации, обломки не угрожают Международной космической станции и российским спутникам.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС.