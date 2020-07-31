Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву
В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции по жалобе стороны защиты отправил дело футболистов на пересмотр.
Фото: Instagram @alana_mamaeva
Мосгорсуд отложил заседание по пересмотру апелляционного приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа. В этот день будет вынесено окончательное постановление.
Как сообщают «Известия», в назначенный день на слушания Кокорин не приедет. Причина не уточняется.
Судебный процесс по пересмотру апелляционного приговора Кокорину и Мамаеву проходил 31 июля в Мосгорсуде. Оба футболиста, а также их адвокаты и обвинитель выступили в прениях сторон. Спортсмены настаивают, что приговор за хулиганство был вынесен на незаконном основании и намерены пересмотреть его.
В то же время прокурор выразил мнение, что вина подсудимых доказана, поэтому суд должен оставить им ранее назначенное наказание.
«Считаю, что суд дал правильную квалификацию действиям Кокорина и Мамаева, которые совершили свои деяния в общественных местах и в отношении незнакомых им людей, поэтому оснований для оправдания нет», — заявил прокурор.
В октябре 2018 года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин напали на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин» в Москве. Затем в кафе на улице Большая Никитская футболисты избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. В драках также участвовали брат Александра Кирилл Кокорин и их общий друг Александр Протасовицкий.
Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева и Протасовицкого к одному году и пяти месяцам лишения свободы, а братьев Кокориных — к одному году и шести месяцам. Позднее суд изменил приговор: Мамаев и Кокорины вышли из тюрьмы в сентябре, Протасовицкий — в ноябре.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кокорин дал автограф для 81-летней фанатки, расписавшись на газете «Известия».
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