Известный актер Иван Охлобыстин в шоке от того, какое давление на его близкого друга Михаила Ефремова оказывает адвокат Эльман Пашаев. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru Иван признался, что юрист действует на подзащитного буквально магически.

«Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет. Когда начинаешь за жизнь говорить — он адекватный, когда приходим к этому разговору замыкается и все. Тупик сознания!» — недоумевал Охлобыстин.

Комментируя нынешнее состояние Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП, актер заявил, что тот «стабилен», однако сильно себя изводит. По словам Ивана Охлобыстина, Михаил, как совестливый человек, казнит себя за содеянное. При этом даже не пытается отрицать вину. Напротив, просится за решетку.

«Самое страшное его наказание — это он сам. Это его самокопание интеллигентское… Я ему говорю: „Миша, ну зачем тебе в тюрьму?“. Нет, хочет. У него синдром Раскольникова», — признался актер.

По мнению Охлобыстина, главная проблема его друга — в нереализованности. Так, в последнее время он все реже стал бывать в театре, перестал заниматься постановками. Ефремову, как «истинному трудоголику» необходимо постоянно быть в работе. В противном случае жизнь идет под откос, утверждал актер.

И хотя сам Иван не отрицает вину Михаила, все-таки настаивает, что зажать его в тюрьму — «безумство». Во-первых, потому что любимца публики тут же споят в колонии поселения. Во-вторых, потому что у актера — астма. И те виды работ, которыми в принципе занимаются в тюрьме, его просто погубят.

«Я бы ему на ногу железную байду какую-нибудь повесил, чтобы он — из дома в театр, из театра в дом. Прям на все эти пять-шесть лет, а может и на десять! В тюрьму его сажать — безумие! Он по сути прекрасный человек и товарищ!» — настаивал собеседник 5-tv.ru.

В заключение Охлобыстин добавил, что помимо прочего у Ефремова и масса забот. Ему, как минимум, нужно поддерживать многочисленных детей и родственников. В частности, бывшую жену Ксению Качалину, которая сегодня фактически осталась без работы. Как быть со всем этим грузом, если Михаила признают виновным? Непонятно.

«Он в тюрьме хочет сидеть. Насмотрелся пьесок! Я говорю: «Ты умрешь через неделю, если будешь так сидеть!» — подытожил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем закончилось предварительное слушание по делу о смертельном ДТП при участии Михаила Ефремова.