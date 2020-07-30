Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев продолжает настаивать на невиновности подзащитного. После предварительного слушания по данному делу в Пресненском суде Москвы юрист дал развернутое интервью, где и обосновал свои предположения.

Для начала Пашаев напомнил присутствующим, а также всем, кто считает Ефремова виновником трагедии, что таковым его может признать лишь суд. К слову, вынесение вердикта, по словам адвоката актера, долго ждать не придется.

«Я думаю, будет быстро. Думаю, за короткий срок мы это все закончим», — пояснил Пашаев.

Вместе с тем защитник Михаила Ефремова заявил, что «по уважительной причине» не сможет присутствовать на заседании по делу, назначенном на 5 августа. Об этом он якобы несколько раз предупреждал суд, поэтому надеется, что дату слушания все-таки перенесут.

В числе прочего Эльман Пашаев опроверг домыслы, что его подзащитный якобы часто употребляет алкоголь. По мнению юриста, о зависимости Ефремова и речи быть не может. Вот, например, он, адвокат, также позволяет себе немного спиртного, но это «совершенного ничего не значит».

«Он не страдает алкоголизмом. Я как адвокат сам иногда употребляю. И что? Извините, а вы сами постоянно наливали ему? А как вы тогда можете говорить, что постоянно употреблял? Пока сами не наливали, рядом не сидели», — недоумевал юрист.

Он также отметил, что сегодня его больше беспокоит «плохое моральное состояние» Ефремова. Таким образом Пашаев недвусмысленно намекнул, что актер, как «очень порядочный человек» переживает смерть участника рокового ДТП.

Говоря о том, кто по факту является потерпевшим в этой страшной трагедии, адвокат отметил, что это — мать погибшего курьера Сергея Захарова, и, возможно, супруга Ирина. Но никак не остальные участники «шоу».

«Это шоу, чтоб вы понимали. В рамках уголовного дела всегда крайне тяжело признать одного человека потерпевшим. В данном уголовном деле — четыре человека. Здесь борьба идет за деньги. Я лично разговаривал с Захаровым, то есть братом. Он сказал: „Если мне представитель разрешит, приеду куда скажите“. Говорил со старшим сыном, он также готов получить деньги!» — настаивал Эльман Пашаев.

В заключение, комментируя тот факт, что ранее Михаил Ефремов был готов признать свою вину в «пьяном» ДТП, юрист сразу пресек попытку ложного обвинения актера, заявив, что тот, как честный человек, готов лишь понести наказание, в случае признания его виновником трагедии.

«Уважаемые, откуда вы слышали, что готов признать вину? Готов понести наказание! Это не признать вину. Если будет судом установлена его вина», — подытожил Эльман Пашаев.

По итогам предварительного слушания по делу о смертельном ДТП, решением суда актеру Михаила Ефремова продлен домашний арест. Сразу по окончании слушания его под конвоем сопроводили до квартиры. Давать какие-либо комментарии Ефремов отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП.