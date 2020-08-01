«Фантазийный процесс» — Захарова о расследовании падения Ту-154 с лидером Польши

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Алиса Старжевская
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Российский дипломат прокомментировала результаты очередного расследования авиакатастрофы с Лехом Качиньским в 2010 году.

«Фантазийный процесс» — Захарова о расследовании падения Ту-154 с лидером Польши

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала результаты нового расследования польской комиссии по авиакатастрофе Ту-154, которая в 2010 году произошла под Смоленском.

По словам Захаровой, она уже неделю читает публикации, в которых обсуждаются результаты разбирательства. В каждой из них утверждается, что тротил, который якобы взорвался в самолете, был заложен в России. Захарова уверена, что это «повторное расследование» стало для Польши настоящей Йокнапатофой: реальность перемешалась с вымыслом, и все превратилось в «бесконечный фантазийный процесс».

В подтверждении своих слов, Захарова предлагает прослушать или прочитать расшифровку переговоров пилотов самолета.

Facebook @maria.zakharova.167

Авиакатастрофа Ту-154 произошла под Смоленском 10 апреля 2010 года. Президентский лайнер выполнял рейс Варшава — Смоленск, но при посадке в российском городе столкнулся с деревьями, опрокинулся и полностью развалился. Все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, погибли. В окончательном отчете МАК утверждается, что причина катастрофы — неправильные действия экипажа и психологическое давление на него.

Не только Захарова отреагировала на заявления польских следователей о якобы причастности России к трагедии. Так, телеведущий Владимир Соловьев в беседе с URA.RU заявил, что будь это правдой, это бы безусловно закончилось войной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд объявил сроки виновным в авиакатастрофе 2014 года во «Внуково», в которой погиб директор Total Кристоф де Маржери.

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