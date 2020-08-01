Следствие установило предварительную причину загадочной смерти семьи на Алтае
Мужчина с супругой и двумя детьми-подростками были найдены мертвыми на турбазе в селе Ая 31 июля.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян
Следствие установило, что причиной смерти семьи на турбазе в селе Ая Алтайского края предположительно стало отравление. Смерть 51-летнего мужчины, его 43-летней супруги и детей 11 и 16 лет наступила в ночь с 26 на 27 июля, их тела персонал гостиницы обнаружил только 31 июля денем.
Как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, в рамках возбужденного по факту смерти людей уголовного дела криминалисты вместе со специалистами Роспотребнадзора проводят сбор проб воздуха и воды, назначен ряд судебных экспертиз — медицинских, химических, генетических и криминалистических, которые помогут установить точную причину гибели семьи.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, погибшие туристы приехали в село Ая на отдых из Барнаула 26 июля. Глава семьи Иосиф Клеменский занимал пост начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края.
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