«Даже до суда не дойдем»: адвокат назвала возможные причины смерти расчлененного Картрайта

В Смольнинском районном суде Петербурга состоялось предварительное заседание, на котором должна была быть избрана мера пресечения для Марины Кохан, обвиняемой в убийстве своего мужа Александра Юшко. Он более известен как рэпер Энди Картрайт. Для того чтобы сторона защиты могла ознакомиться с документами, суд отложил избрание меры пресечения на 72 часа. Следующее слушание состоится в понедельник. Об этом рассказала адвокат обвиняемой Ирина Скурту.

«Суд сегодня не пришел к окончательному решению поскольку защита заявила ходатайство об отложении на 72 часа решения суда для того, чтобы собрать доказательства защиты. Мы пока только ознакомились с доказательствами, предъявленными обвинением. У нас не было никакой возможности… ну вы знаете мы работали круглые сутки, у нас не было никакой возможности даже поспать. Мы будем готовиться к защите, собирать документы о ее личности, о ее медицинском состоянии, о месте жительства, о возможности существовать. Естественно будем просить иную меру пресечения», — рассказала правозащитница.

Ирина Скурту также опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Марина Кохал признала вину.

«Вину она категорически не признает. Я не знаю, откуда в СМИ появились сообщения о признании вины. Заявляю, категорически не признавала, не признает и не собирается признавать вину. Из тех документов, что нам предоставлены, это все документы с нашим участием — допрос, осмотр места происшествия, это выезд на место происшествия. Есть один документ, который нас интересовал, это предварительное заключение эксперта о том, что причина смерти не установлена», — заявила Ирина Скурту.

Между тем, отвечая на вопрос о вероятных причинах смерти адвокат озвучила несколько версий, настаивая на том, что внешний признаков насильственной смерти на останках Картрайта при первичном анализе не обнаружено.

«По внешним признакам, никаких насильственных повреждений нет. Это либо отравление, либо передозировка, либо задохнулся, когда кушал, разные версии абсолютно, может от сердечного приступа. Я сейчас не могу оценивать. Это разные предположения. Как только будет известна причина и сделан вывод о том, что смерть была естественной, дело прекратят. Останки пролежали несколько дней. Сложно определить причину, особенно, если нет внешних повреждений», — сказала адвокат.

Более того, представитель стороны защиты в деле об убийстве Энди Картрайта считает, что финал истории для Марины Кохал вполне может быть позитивным.

«Надеемся, что дело до суда над ней не дойдет. Мы настаиваем на оправдательном приговоре. Надеемся, что, когда выяснится причина смерти, я склонна ей верить, и я не могу занять иную позицию, кроме той, что она мне озвучила», — заявила Ирина Скурту.

Рассказала адвокат и о том, на какой мере пресечения для жены расчлененного рэпера в данный момент настаивает сторона защиты.

«Скорее всего на домашнем аресте. Пока еще решаем. На сегодняшний день не подтвержден даже факт совершения преступления. Есть такое понятие „событие преступления“. Даже „событие преступления“ не подтверждено. По внешним признакам останков тех, которые были, никаких грубых повреждений нет, свидетельствующих о том, что была какая-то ЧМТ или ножевые ранения. Внешних признаков нет», — ответила на вопрос журналистов Скурту.

Рассказала адвокат и о ребенке, который все несколько дней, что происходило глумление над телом Картрайта, находился в той же квартире.

«Ребенок (сейчас — Прим.ред.) находится с бабушкой. В тот момент ребенок был в квартире, но в тот момент он конечно не присутствовал. Сами понимаете, ребенку 2,5 года. Он не способен что-либо понимать. Квартира довольно большая. Комната ребенка находится на расстоянии около десяти метров от комнаты, в которой находился погибший», — пояснила защитница.

Ирина Скурту также напомнила представителям СМИ о том, что неоднократно озвучивала мотив своей подзащитной насчет расчленения тела рэпера.

«О том, почему она это решила, я уже всем говорила. Ее мотив — сохранить о нем светлую память», — сказала Скурту, добавив, что именно по этой причине Кохал уничтожала отпечатки пальцев — «Опять же с той же целью, что, если когда-то кого-то найдет, чтобы не было ясно, что это он. Сохранить о нем светлую память».

Кроме того она рассказала, что в документе, представленном следствием, нет ничего по поводу наркотиков в теле расчлененного рэпера; мать Кохал не помогала дочери пилить тело; органы Марина не стирала, только одежду. На вопрос о «техничности» расчленения адвокат ответила, что «Ничего техничного нет, проведено по суставам. Особые навыки не требуются». Кроме того, по словам правозащитницы, обвиняемая говорит, что сейчас бы она так не поступила со своим супругом.

В заключении Ирина Скурту рассказала хронологию событий со своим участием.

«Она связалась со мной, я приехала. На момент приезда я не знала, что произошло. В течение часы мы беседовали. Она мне очень подробно рассказала, что произошло и сказала, то хочет обратиться в правоохранительные органы, но не знает, как это сделать, не знает, что ей грозит. Я дала ей юридическую консультацию по поводу оценки ее действий, объяснив, что если она говорит правду, то в ее действиях нет состава преступления. Поскольку расчленение трупа с целью сокрытия не расценивается законом как отдельное преступление», — рассказала адвокат.

Также защитница уточнила, какой была первая встреча с представителями правоохранительных орагнов.

«Она попросила меня набрать номер. Я его набрала, представилась ее адвокатом, получившим сведения от нее о том, что в квартире что-то происходит. На тот момент я сама не знала правда это или нет, поскольку как бывший следователь я постаралась сберечь все следы. Я не открывала ни комнату, ни холодильник. И приехавшим на место сотрудникам полиции рекомендовала этого не делать, чтобы сохранить обстановку, какой она была», — заключила Ирина Скурту.

Допрос Марины Кохал по уголовному делу об убийстве прошел 31 июля. Изначально супруга Энди Картрайта проходила в качестве свидетеля. Однако, после ее статус изменился на «обвиняемую».

О смерти известного участника Versus Battle стало известно 30 июля. В квартире на Невском проспекте в Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли расчлененное тело музыканта, разложенное по пакетам. Жена Энди Картрайта рассказала, что ее муж скончался от сердечного приступа после передозировки наркотиков. Сейчас мотив преступления выясняется. Способ убийства пока также не установлен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в квартире, где было найдено тело Картрайта был проведен следственный эксперимент с участием обвиняемой в его убийстве супругой Мариной Кохал. Тем временем адвокат Марины Кохал рассказала, что будет с останками расчлененного рэпера Картрайта.