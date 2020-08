Леди Гага и Ариана Гранде вырвались в фавориты на MTV Video Music Awards

Американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде оказались лидерами по числу номинаций на премию MTV Video Music Awards. Как сообщает Billboard, каждая из них представлена в девяти категориях.

У девушек есть и несколько общий номинаций. Так, песня Rain On Me представлена в категориях «видео года», «песня года», «лучшая совместная работа», «лучшее поп-видео».

Второе место делят Билли Айлиш и The Weekend с шестью, а на третьем — Тейлор Свифт.

VMA традиционно имеет три «главных» категории: «видео года», «лучшая песня» и «лучший исполнитель». На звание лучшего видео в этом году претендуют Билли Айлиш, Eminem вместе с покойным Juice WRLD, Drake, The Weeknd, а также леди Гага, Ариана Гранде и Тэйлор Свифт.

«Лучшей песней» может стать одна из этих композиций: Everything I wanted от Билли Айлиш, Say so от Doja Cat, Rain on me Леди Гаги и Арианы Гранде, композиция Savage в исполнении Megan Thee Stallion, Post Malone с песней Circles, а также The Box от Roddy Ricch.

Исполнителем же года могут стать DaBaby, Джастин Бибер, Леди Гага, Megan Thee Stallion, Post Malone или The Weeknd.

Помимо этого, в этом году появятся две новые категории: «лучшее музыкальное видео, записанное из дома» и «лучшее карантинное выступление».

Результаты MTV Video Music Awards будут объявлены 30 августа на церемонии.

