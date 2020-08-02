В Коми сошли с рельсов 11 вагонов с углем — фото
Происшествие вызвало незначительную задержку двух пассажирских поездов.
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Фото, видео: mchs.gov.ru
Одиннадцать вагонов с углем сошли с рельсов в республике Коми на отрезке железной дороги Сосногорск — Микунь. Из-за происшествия задерживаются два пассажирских поезда.
В МЧС региона сообщают, что пострадавших в результате схода товарных вагонов нет. Не наблюдается и угрозы экологической обстановке.
«В связи с происшествием предполагается незначительная задержка двух пассажирских поездов: № 42 Москва — Воркута, № 306 Сыктывкар — Усинск», — сообщается на официальном сайте Северной железной дороги (СЖД).
На место происшествия направлены восстановительные вагоны. Причины случившегося устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru показывал последствия столкновения двух грузовых поездов в Петербурге. В результате ЧП на юге Северной столицы пострадал машинист. Предположительно один из локомотивов промчался на красный свет.
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