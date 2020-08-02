Организм атакует сам себя: ученые рассказали о мощной иммунной реакции при коронавирусе

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Виктория Андреева
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Соответствующие исследования провели специалисты нескольких университетов США.

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer, Visual Science, CHROMORANGE / Knut Niehus via ww, PPI; ТАСС / Zuma

Тема:
Эпидемия коронавируса

Иммунитет человека назвали опаснейшим «врагом» при лечении от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли американские ученые при анализе методики проведения терапии пациентам с COVID-19. Алогичность ответной реакции организма на вирус эксперты описали в научном докладе, опубликованном на MedicalXpress.

В ходе наблюдений специалисты из Университета Сан-Франциско выяснили, что уже через несколько минут после инфицирования организм выдает мощнейшую ответную реакцию. Примерно на 11 день после «пика» у пациентов развивается острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). Иначе говоря — тяжелая пневмония, на лечение последствий которой в среднем уходит несколько месяцев.

Немаловажным остается и способность COVID-19 проникать в клетки не только органов дыхательной системы, но и поражать другие органы. Согласно наблюдениям специалистов, белковые шипы на поверхности вируса легко «разрезают» защитный барьер человеческой клетки.

«Обосновавшись в клетке, вирус провоцирует развитие процесса на молекулярном уровне, приводящего к захвату клетки», — поясняет доктор философии, научный сотрудник Калифорнийского университета Фаранак Фаттахи.

www.globallookpress.com / Fushion Medical Animation

По ситуации на 2 августа, число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 17,66 миллиона. По данным Всероссийской организации здравоохранения (ВОЗ), лишь за последние сутки этот показатель вырос более чем на 262 тысячи. Общее количество жертв от коронавируса сегодня составляет 680 894 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда в России начнется массовая вакцинация граждан от коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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